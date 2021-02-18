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"الأرصاد": توقعات باستمرار السحب الممطرة حتى الأحد

على مرتفعات عدد من المناطق بينها جازان وعسير ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار وجود السحب الممطرة يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": توقعات باستمرار السحب الممطرة حتى الأحد
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار وجود السحب الممطرة يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:27 PM

"الأرصاد": توقعات باستمرار السحب الممطرة حتى الأحد

على مرتفعات عدد من المناطق بينها جازان وعسير ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار وجود السحب الممطرة يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية.

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