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العراق يسجل 6051 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا 4185 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 809092 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14095، فيما تم تسجيل 4185 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 727471 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 67526 مصابا، منهم 476 يرقدون في العناية المركزة.

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العراق يسجل 6051 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا 4185 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 809092 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14095، فيما تم تسجيل 4185 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 727471 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 67526 مصابا، منهم 476 يرقدون في العناية المركزة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:29 PM

العراق يسجل 6051 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا 4185 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 809092 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14095، فيما تم تسجيل 4185 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 727471 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 67526 مصابا، منهم 476 يرقدون في العناية المركزة.

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