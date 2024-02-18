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بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية

مقطع متداول رصد نحو 8 صرافات مهشمة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير.

ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق.

وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة.

جازان محافظة الدرب الجهات الأمنية أجهزة الصرافات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير.

ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق.

وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
12:10 AM

بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية

مقطع متداول رصد نحو 8 صرافات مهشمة

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محمد المواسي - جازان
2
3,785

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير.

ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق.

وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة.

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