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إنفاذاً لتوجيه "الفيصل".. إطلاق اسم الشاعر "الثبيتي" على شارع بالطائف

في عملية متواصلة تبرز تقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء الوطن

أطلقت أمانة الطائف، ⁩اسم الشاعر محمد بن عواض الثبيتي -رحمه الله- على أحد شوارع المحافظة‏؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء هذا الوطن في كافة المجالات.
حيث وضعت أمانة الطائف اللوحة التعريفية باسم الأديب والشاعر محمد بن عواض الثبيتي في أحد الشوارع بحي الردف بمحافظة الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذاً لتوجيه "الفيصل".. إطلاق اسم الشاعر "الثبيتي" على شارع بالطائف
سبق

أطلقت أمانة الطائف، ⁩اسم الشاعر محمد بن عواض الثبيتي -رحمه الله- على أحد شوارع المحافظة‏؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء هذا الوطن في كافة المجالات.
حيث وضعت أمانة الطائف اللوحة التعريفية باسم الأديب والشاعر محمد بن عواض الثبيتي في أحد الشوارع بحي الردف بمحافظة الطائف.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
02:27 PM

إنفاذاً لتوجيه "الفيصل".. إطلاق اسم الشاعر "الثبيتي" على شارع بالطائف

في عملية متواصلة تبرز تقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء الوطن

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,168

أطلقت أمانة الطائف، ⁩اسم الشاعر محمد بن عواض الثبيتي -رحمه الله- على أحد شوارع المحافظة‏؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتقديرًا للأدباء والمثقفين والرواد من أبناء هذا الوطن في كافة المجالات.
حيث وضعت أمانة الطائف اللوحة التعريفية باسم الأديب والشاعر محمد بن عواض الثبيتي في أحد الشوارع بحي الردف بمحافظة الطائف.

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