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محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع

بحث عددًا من التقارير الخاصة بالشوارع التي تشهد كثافة

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

استعرض المجتمعون جملة من المقترحات التي تقدم بها عدد من المواطنين للجنة، وبحث سبل الإفادة منها بعد تقييمها ودراستها.

كما ناقشوا عددًا من التقارير الفنية المتعلقة ببعض المواقع والميادين والشوارع القريبة من الأسواق، أو التي تشهد كثافة في حركة المشاة.

وشملت المناقشات عددًا من الموضوعات التي صدر على إثرها العديد من التوصيات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية بالمحافظة.

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محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع
سبق

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

استعرض المجتمعون جملة من المقترحات التي تقدم بها عدد من المواطنين للجنة، وبحث سبل الإفادة منها بعد تقييمها ودراستها.

كما ناقشوا عددًا من التقارير الفنية المتعلقة ببعض المواقع والميادين والشوارع القريبة من الأسواق، أو التي تشهد كثافة في حركة المشاة.

وشملت المناقشات عددًا من الموضوعات التي صدر على إثرها العديد من التوصيات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية بالمحافظة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:31 PM

محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع

بحث عددًا من التقارير الخاصة بالشوارع التي تشهد كثافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

استعرض المجتمعون جملة من المقترحات التي تقدم بها عدد من المواطنين للجنة، وبحث سبل الإفادة منها بعد تقييمها ودراستها.

كما ناقشوا عددًا من التقارير الفنية المتعلقة ببعض المواقع والميادين والشوارع القريبة من الأسواق، أو التي تشهد كثافة في حركة المشاة.

وشملت المناقشات عددًا من الموضوعات التي صدر على إثرها العديد من التوصيات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية بالمحافظة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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