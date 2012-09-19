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صافرة السويسري "ساندرو" تضبط مواجهة النصر والاتحاد.. والقطري "فلاحي" يحكم لقاء الهلال والاتفاق

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم "السبت" حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي نادي الهلال نظيره الاتفاق عند 6:30 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يلتقي الحزم نظيره أبها عند 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة النصر لنظيره الاتحاد عند 8:30 مساءً على ملعب مرسول بارك.

وتقرر أن يقود مباراة النصر والاتحاد الحكم السويسري "ساندرو سشارير"، فيما يقود مباراة الهلال والاتفاق الحكم القطري سلمان فلاحي.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة السويسري "ساندرو" تضبط مواجهة النصر والاتحاد.. والقطري "فلاحي" يحكم لقاء الهلال والاتفاق
سبق

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم "السبت" حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي نادي الهلال نظيره الاتفاق عند 6:30 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يلتقي الحزم نظيره أبها عند 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة النصر لنظيره الاتحاد عند 8:30 مساءً على ملعب مرسول بارك.

وتقرر أن يقود مباراة النصر والاتحاد الحكم السويسري "ساندرو سشارير"، فيما يقود مباراة الهلال والاتفاق الحكم القطري سلمان فلاحي.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
02:39 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:25 AM

صافرة السويسري "ساندرو" تضبط مواجهة النصر والاتحاد.. والقطري "فلاحي" يحكم لقاء الهلال والاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم "السبت" حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي نادي الهلال نظيره الاتفاق عند 6:30 مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يلتقي الحزم نظيره أبها عند 6:45 مساءً على ملعب نادي الحزم، قبل أن يُختتم اليوم بمواجهة النصر لنظيره الاتحاد عند 8:30 مساءً على ملعب مرسول بارك.

وتقرر أن يقود مباراة النصر والاتحاد الحكم السويسري "ساندرو سشارير"، فيما يقود مباراة الهلال والاتفاق الحكم القطري سلمان فلاحي.

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