النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونيًّا غدًا

للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، التي تمكّن الطلبة من معرفة آلية التقديم، وشروط القبول، ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب في التقدم لها، ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاث عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).

وأفاد الدكتور "آل مريح"، بأنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة؛ ابتداءً من يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م من خلال بوابة القبول الإلكترونية؛ حيث سيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت؛ إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إرسال أية وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونيًّا بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وبيّن عميد القبول والتسجيل، أن شروط القبول هي: أن يكون الطالب سعوديًّا أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدمُ بطلب التحاق، وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قِبَل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية؛ للتقديم لكل البرامج المتاحة ما عدا المسارات الصحية، والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباريْ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس، وألا يكون للطالب قد سجل سابقًا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونيًّا غدًا
سبق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، التي تمكّن الطلبة من معرفة آلية التقديم، وشروط القبول، ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب في التقدم لها، ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاث عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).

وأفاد الدكتور "آل مريح"، بأنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة؛ ابتداءً من يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م من خلال بوابة القبول الإلكترونية؛ حيث سيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت؛ إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إرسال أية وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونيًّا بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وبيّن عميد القبول والتسجيل، أن شروط القبول هي: أن يكون الطالب سعوديًّا أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدمُ بطلب التحاق، وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قِبَل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية؛ للتقديم لكل البرامج المتاحة ما عدا المسارات الصحية، والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباريْ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس، وألا يكون للطالب قد سجل سابقًا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
11:10 AM

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تفتح باب القبول إلكترونيًّا غدًا

للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
1,797

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مواعيد طلب الالتحاق بالجامعة للطلاب والطالبات للانتظام لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1440/ 1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت بوابة القبول الإلكترونية، التي تمكّن الطلبة من معرفة آلية التقديم، وشروط القبول، ومعرفة المسارات التي تتبع للسنة التحضيرية والكليات التي لا تتبع للسنة التحضيرية والاستفادة من المعلومات التي يرغب الطالب في التقدم لها، ومعرفة الخطة الزمنية لمواعيد التقديم وإعلان نتائج الدفعات الثلاث عبر موقع الجامعة (WWW.IAU.EDU.SA).

وأفاد الدكتور "آل مريح"، بأنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة؛ ابتداءً من يوم الخميس 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م من خلال بوابة القبول الإلكترونية؛ حيث سيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت؛ إذ يستطيعون تقديم الطلب إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إرسال أية وثائق أو مستندات؛ وذلك لأن كافة إجراءات القبول إلكترونيًّا بالربط مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وبيّن عميد القبول والتسجيل، أن شروط القبول هي: أن يكون الطالب سعوديًّا أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدمُ بطلب التحاق، وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قِبَل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في الخمس السنوات الماضية؛ للتقديم لكل البرامج المتاحة ما عدا المسارات الصحية، والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله فقط، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباريْ القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس، وألا يكون للطالب قد سجل سابقًا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. ويشترط للتخصصات الصحية أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,611
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,453
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,418
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,228

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة