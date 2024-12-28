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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يقترب من مستوى 79 دولاراً

ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.46%.. 35 سنتاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء ليقترب خام برنت من مستوى 79 دولاراً، وسط تقييم المتداولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت فنزويلا ضخ أكبر قدرٍ من النفط يومياً منذ فرض العقوبات الأمريكية قبل عامين، إذ أنتجت الشركة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه" أكثر من مليون برميل في الرابع والعشرين من ديسمبر، وفقاً لما أعلنته في تغريدة عبر "تويتر".

وتتزايد المخاوف بشأن الوباء، مع وصول حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم الإثنين، إلى مستوى قياسي يومي، مع أكثر من 1.44 مليون حالة عدوى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 0.38% أو 30 سنتاً عند 78.90 دولار للبرميل، في الساعة 08:56 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.46% أو 35 سنتاً إلى 75.92 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يقترب من مستوى 79 دولاراً
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء ليقترب خام برنت من مستوى 79 دولاراً، وسط تقييم المتداولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت فنزويلا ضخ أكبر قدرٍ من النفط يومياً منذ فرض العقوبات الأمريكية قبل عامين، إذ أنتجت الشركة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه" أكثر من مليون برميل في الرابع والعشرين من ديسمبر، وفقاً لما أعلنته في تغريدة عبر "تويتر".

وتتزايد المخاوف بشأن الوباء، مع وصول حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم الإثنين، إلى مستوى قياسي يومي، مع أكثر من 1.44 مليون حالة عدوى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 0.38% أو 30 سنتاً عند 78.90 دولار للبرميل، في الساعة 08:56 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.46% أو 35 سنتاً إلى 75.92 دولار للبرميل.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:53 AM

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يقترب من مستوى 79 دولاراً

ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.46%.. 35 سنتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء ليقترب خام برنت من مستوى 79 دولاراً، وسط تقييم المتداولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت فنزويلا ضخ أكبر قدرٍ من النفط يومياً منذ فرض العقوبات الأمريكية قبل عامين، إذ أنتجت الشركة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه" أكثر من مليون برميل في الرابع والعشرين من ديسمبر، وفقاً لما أعلنته في تغريدة عبر "تويتر".

وتتزايد المخاوف بشأن الوباء، مع وصول حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم الإثنين، إلى مستوى قياسي يومي، مع أكثر من 1.44 مليون حالة عدوى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 0.38% أو 30 سنتاً عند 78.90 دولار للبرميل، في الساعة 08:56 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.46% أو 35 سنتاً إلى 75.92 دولار للبرميل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

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13,043
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38 مليار ..

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