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"الصحة العالمية" تدعو الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى عدم السفر للمناطق التي ينتشر فيها أوميكرون

قالت: الحظر الشامل للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون دولياً لكنه سيمثل عبئاً ثقيلاً على سبل العيش

دعت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، والذين لم يطوّروا أجساماً مضادة عبر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والأشخاص المعرّضين للإصابة بالمرض الشديد إذا أُصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكبر، وكذلك الذين يعانون أمراضاً تزيد من مخاطر الإصابة الشديدة بكورونا، مثل: أمراض القلب والسرطان والسكري، إلى عدم السفر إلى المناطق التي ينتقل فيها المتحور أوميكرون أو تأجيل سفرهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الحظر الشامل للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون دولياً، لكنه سيمثل عبئاً ثقيلاً على سبل العيش، ويمنع البلدان من الإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها.

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"الصحة العالمية" تدعو الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى عدم السفر للمناطق التي ينتشر فيها أوميكرون
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، والذين لم يطوّروا أجساماً مضادة عبر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والأشخاص المعرّضين للإصابة بالمرض الشديد إذا أُصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكبر، وكذلك الذين يعانون أمراضاً تزيد من مخاطر الإصابة الشديدة بكورونا، مثل: أمراض القلب والسرطان والسكري، إلى عدم السفر إلى المناطق التي ينتقل فيها المتحور أوميكرون أو تأجيل سفرهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الحظر الشامل للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون دولياً، لكنه سيمثل عبئاً ثقيلاً على سبل العيش، ويمنع البلدان من الإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:41 AM

"الصحة العالمية" تدعو الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى عدم السفر للمناطق التي ينتشر فيها أوميكرون

قالت: الحظر الشامل للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون دولياً لكنه سيمثل عبئاً ثقيلاً على سبل العيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، والذين لم يطوّروا أجساماً مضادة عبر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والأشخاص المعرّضين للإصابة بالمرض الشديد إذا أُصيبوا بالفيروس، بما في ذلك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكبر، وكذلك الذين يعانون أمراضاً تزيد من مخاطر الإصابة الشديدة بكورونا، مثل: أمراض القلب والسرطان والسكري، إلى عدم السفر إلى المناطق التي ينتقل فيها المتحور أوميكرون أو تأجيل سفرهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الحظر الشامل للسفر لن يمنع انتشار أوميكرون دولياً، لكنه سيمثل عبئاً ثقيلاً على سبل العيش، ويمنع البلدان من الإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها.

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