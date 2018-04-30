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"الهلال الأحمر" تنظم دورة مكثفة بالإسعافات الأولية لإعلاميي عسير

كرمت "سبق" واعتبرتها شريكًا رئيسًا

قدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، دورة مكثفة لإعلاميي وإعلاميات المنطقة للإسعافات الأولية، بمركز إدارة التدريب بفرع الهيئة.

حظيت الدورة باهتمام ومتابعة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري.

وقُدمت الدورة مجانًا للإعلاميين بمنطقة عسير، لقاء جهودهم الإعلامية في إيصال دور الهيئة الإسعافي والتدريبي، ونشر الثقافة الإسعافية للمجتمع، وتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في عسير "محمد بن حسن الشهري": انقسمت الدورة إلى قسمين "نظري، وعملي"، وتضمنت المعلومات كافة الإسعافات الأولية، وتطبيق المهارات الإسعافية عمليًّا.

ودعا "الشهري" إلى نشر ثقافة الحصول على هذه الدورات بين أفراد المجتمع؛ لأهميتها في إنقاذ الأرواح، وتخفيف آلام المرضى والمصابين، لتعم الفائدة الجميع.

وكانت الدورة شهدت حضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.

وكرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير "سبق"؛ لجهودها الإعلامية التي تقوم بها، واعتبرتها شريكًا رئيسًا في إنجاح ما تقوم به من جهود توعوية وإسعافية.

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"الهلال الأحمر" تنظم دورة مكثفة بالإسعافات الأولية لإعلاميي عسير
سبق

قدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، دورة مكثفة لإعلاميي وإعلاميات المنطقة للإسعافات الأولية، بمركز إدارة التدريب بفرع الهيئة.

حظيت الدورة باهتمام ومتابعة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري.

وقُدمت الدورة مجانًا للإعلاميين بمنطقة عسير، لقاء جهودهم الإعلامية في إيصال دور الهيئة الإسعافي والتدريبي، ونشر الثقافة الإسعافية للمجتمع، وتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في عسير "محمد بن حسن الشهري": انقسمت الدورة إلى قسمين "نظري، وعملي"، وتضمنت المعلومات كافة الإسعافات الأولية، وتطبيق المهارات الإسعافية عمليًّا.

ودعا "الشهري" إلى نشر ثقافة الحصول على هذه الدورات بين أفراد المجتمع؛ لأهميتها في إنقاذ الأرواح، وتخفيف آلام المرضى والمصابين، لتعم الفائدة الجميع.

وكانت الدورة شهدت حضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.

وكرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير "سبق"؛ لجهودها الإعلامية التي تقوم بها، واعتبرتها شريكًا رئيسًا في إنجاح ما تقوم به من جهود توعوية وإسعافية.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:40 PM

"الهلال الأحمر" تنظم دورة مكثفة بالإسعافات الأولية لإعلاميي عسير

كرمت "سبق" واعتبرتها شريكًا رئيسًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، دورة مكثفة لإعلاميي وإعلاميات المنطقة للإسعافات الأولية، بمركز إدارة التدريب بفرع الهيئة.

حظيت الدورة باهتمام ومتابعة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري.

وقُدمت الدورة مجانًا للإعلاميين بمنطقة عسير، لقاء جهودهم الإعلامية في إيصال دور الهيئة الإسعافي والتدريبي، ونشر الثقافة الإسعافية للمجتمع، وتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في عسير "محمد بن حسن الشهري": انقسمت الدورة إلى قسمين "نظري، وعملي"، وتضمنت المعلومات كافة الإسعافات الأولية، وتطبيق المهارات الإسعافية عمليًّا.

ودعا "الشهري" إلى نشر ثقافة الحصول على هذه الدورات بين أفراد المجتمع؛ لأهميتها في إنقاذ الأرواح، وتخفيف آلام المرضى والمصابين، لتعم الفائدة الجميع.

وكانت الدورة شهدت حضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.

وكرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير "سبق"؛ لجهودها الإعلامية التي تقوم بها، واعتبرتها شريكًا رئيسًا في إنجاح ما تقوم به من جهود توعوية وإسعافية.

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