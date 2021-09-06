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عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .

وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .

وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"
سبق

قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .

وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .

وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:28 PM

عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .

وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .

وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .

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