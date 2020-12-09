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التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين أشاد بقدرات قوات التحالف التي تمكنت فجراً من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة "المفخّخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

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التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة
سبق

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة "المفخّخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
09:49 AM

التعاون الإسلامي تندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين أشاد بقدرات قوات التحالف التي تمكنت فجراً من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة "المفخّخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

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