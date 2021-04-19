النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصحوبة بزخات من البَرَد.. أمطار غزيرة إلى متوسطة على "الباحة"

سال إثرها عدد من الأودية والشعاب.. وارتوت بها الأرض

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة، من غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزخات من البَرَد، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها.

وقد سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت بها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصحوبة بزخات من البَرَد.. أمطار غزيرة إلى متوسطة على "الباحة"
سبق

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة، من غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزخات من البَرَد، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها.

وقد سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت بها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:02 PM

مصحوبة بزخات من البَرَد.. أمطار غزيرة إلى متوسطة على "الباحة"

سال إثرها عدد من الأودية والشعاب.. وارتوت بها الأرض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
358

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة، من غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزخات من البَرَد، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها.

وقد سال إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت بها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة