النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم تبوك: استمرار بدء العمل للساعة التاسعة صباحًا حتى إشعار آخر

نظرًا لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية

أعلن تعليم تبوك ، باستمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار أخر نظراً لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

وذلك في مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل وضواحيها والبدع وضواحيها وتيماء وضواحيها و قرى محافظه الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفه- البليطيح- الفارعه- أم ضباع) قرى محافظة أملج ( الشبحه - شتات).

تبوك وزارة التعليم تعليم تبوك الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم تبوك: استمرار بدء العمل للساعة التاسعة صباحًا حتى إشعار آخر
سبق

أعلن تعليم تبوك ، باستمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار أخر نظراً لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

وذلك في مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل وضواحيها والبدع وضواحيها وتيماء وضواحيها و قرى محافظه الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفه- البليطيح- الفارعه- أم ضباع) قرى محافظة أملج ( الشبحه - شتات).

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
06:48 PM

تعليم تبوك: استمرار بدء العمل للساعة التاسعة صباحًا حتى إشعار آخر

نظرًا لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
687

أعلن تعليم تبوك ، باستمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وحتى إشعار أخر نظراً لبرودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

وذلك في مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل وضواحيها والبدع وضواحيها وتيماء وضواحيها و قرى محافظه الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفه- البليطيح- الفارعه- أم ضباع) قرى محافظة أملج ( الشبحه - شتات).

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,237
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة