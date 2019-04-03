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العثور على المفقود "العصيمي" متوفىً بوادي قرن

بواسطة "ساعد" للإنقاذ والمواطنين

عثر فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والعديد من المواطنين، صباح اليوم، على المفقود لافي هليل العصيمي، متوفىً بوادي قرن.

وفقد "العصيمي" السبت الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية.

وعُثِر على سيارة المتوفى عالقة في الوادي، مع أول يوم لفقدانه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على المفقود "العصيمي" متوفىً بوادي قرن
سبق

عثر فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والعديد من المواطنين، صباح اليوم، على المفقود لافي هليل العصيمي، متوفىً بوادي قرن.

وفقد "العصيمي" السبت الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية.

وعُثِر على سيارة المتوفى عالقة في الوادي، مع أول يوم لفقدانه.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:57 PM

العثور على المفقود "العصيمي" متوفىً بوادي قرن

بواسطة "ساعد" للإنقاذ والمواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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3,595

عثر فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والعديد من المواطنين، صباح اليوم، على المفقود لافي هليل العصيمي، متوفىً بوادي قرن.

وفقد "العصيمي" السبت الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية.

وعُثِر على سيارة المتوفى عالقة في الوادي، مع أول يوم لفقدانه.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
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