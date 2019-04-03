العثور على المفقود "العصيمي" متوفىً بوادي قرن

بواسطة "ساعد" للإنقاذ والمواطنين

عثر فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والعديد من المواطنين، صباح اليوم، على المفقود لافي هليل العصيمي، متوفىً بوادي قرن.

وفقد "العصيمي" السبت الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية.

وعُثِر على سيارة المتوفى عالقة في الوادي، مع أول يوم لفقدانه.