النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الإبل لـ"إلتون جوزيه": ندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف

قال: سعيدون أن هذه الثقافة والموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به

قدّم نادي الإبل دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.

جاء ذلك في تغريدة النادي بـ"تويتر" @CamelClub التي علّق فيها على تثمينه الجهود التي يبذلها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال، وغرد النادي قائلًا: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".

وكان المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، والذي عُرِف ارتباطه كثيرًا بالمملكة ويضع صورته الشخصية بالزي السعودي في حسابه بـ"تويتر"، قد كتب تغريدة قائلًا: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدّمها @CamelClub لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".

يُذكر أن المحترف البرازيلي "جوزيه" كان قد كشف عن قراره النهائي بعدم العودة مجددًا للدوري السعودي بعد 13 عامًا قضاها في ملاعبه؛ مؤكدًا -بحسب صحيفة "اليوم"- أنه قضى أجمل أيامه في المملكة؛ واصفًا أمر رحيله بالأمر الصعب عليه وعلى أبنائه.

وقد حقق البرازيلي جوزيه أفضل لاعب في دوري "زين" السعودي عام 2014، وكذلك بطولة الدوري والسوبر السعودي مع نادي الفتح في عام 2014.

نادي الإبل المحترف البرازيلي إلتون جوزيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي الإبل لـ"إلتون جوزيه": ندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف
سبق

قدّم نادي الإبل دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.

جاء ذلك في تغريدة النادي بـ"تويتر" @CamelClub التي علّق فيها على تثمينه الجهود التي يبذلها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال، وغرد النادي قائلًا: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".

وكان المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، والذي عُرِف ارتباطه كثيرًا بالمملكة ويضع صورته الشخصية بالزي السعودي في حسابه بـ"تويتر"، قد كتب تغريدة قائلًا: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدّمها @CamelClub لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".

يُذكر أن المحترف البرازيلي "جوزيه" كان قد كشف عن قراره النهائي بعدم العودة مجددًا للدوري السعودي بعد 13 عامًا قضاها في ملاعبه؛ مؤكدًا -بحسب صحيفة "اليوم"- أنه قضى أجمل أيامه في المملكة؛ واصفًا أمر رحيله بالأمر الصعب عليه وعلى أبنائه.

وقد حقق البرازيلي جوزيه أفضل لاعب في دوري "زين" السعودي عام 2014، وكذلك بطولة الدوري والسوبر السعودي مع نادي الفتح في عام 2014.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:31 AM

نادي الإبل لـ"إلتون جوزيه": ندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف

قال: سعيدون أن هذه الثقافة والموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,964

قدّم نادي الإبل دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.

جاء ذلك في تغريدة النادي بـ"تويتر" @CamelClub التي علّق فيها على تثمينه الجهود التي يبذلها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال، وغرد النادي قائلًا: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".

وكان المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، والذي عُرِف ارتباطه كثيرًا بالمملكة ويضع صورته الشخصية بالزي السعودي في حسابه بـ"تويتر"، قد كتب تغريدة قائلًا: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدّمها @CamelClub لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".

يُذكر أن المحترف البرازيلي "جوزيه" كان قد كشف عن قراره النهائي بعدم العودة مجددًا للدوري السعودي بعد 13 عامًا قضاها في ملاعبه؛ مؤكدًا -بحسب صحيفة "اليوم"- أنه قضى أجمل أيامه في المملكة؛ واصفًا أمر رحيله بالأمر الصعب عليه وعلى أبنائه.

وقد حقق البرازيلي جوزيه أفضل لاعب في دوري "زين" السعودي عام 2014، وكذلك بطولة الدوري والسوبر السعودي مع نادي الفتح في عام 2014.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,972
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,760
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,622

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة