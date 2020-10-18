وقالت المصادر تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة، فيما باشرت الجهات الأمنية والمختصة الحادث.

وقال الدفاع المدني: تم إنقاذ شخصين محتجزين، ومازالت أعمال البحث مستمرة.

كشف الدفاع المدني، اليوم، أن مدني #الخُبر باشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

"مدني الخُبر" يباشر انهياراً بسقف مواقف أرضية بمجمع تجاري.. إنقاذ شخصين والبحث يستمر عبدالله السالم سبق 2020-10-18 كشف الدفاع المدني، اليوم، أن مدني #الخُبر باشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري. وقال الدفاع المدني: تم إنقاذ شخصين محتجزين، ومازالت أعمال البحث مستمرة. وقالت المصادر تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة، فيما باشرت الجهات الأمنية والمختصة الحادث. ستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقاً.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 01:32 PM

اخر تعديل 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 02:54 PM

"مدني الخُبر" يباشر انهياراً بسقف مواقف أرضية بمجمع تجاري.. إنقاذ شخصين والبحث يستمر إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة





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كشف الدفاع المدني، اليوم، أن مدني #الخُبر باشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وقال الدفاع المدني: تم إنقاذ شخصين محتجزين، ومازالت أعمال البحث مستمرة.

وقالت المصادر تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة، فيما باشرت الجهات الأمنية والمختصة الحادث.

ستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقاً.