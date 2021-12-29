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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11199 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 115.48 نقطة ليقفل عند مستوى 11199.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 220 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إعمار، وحلواني إخوان، وأليانز إس إف، والمعمر لأنظمة المعلومات، والأبحاث والإعلام؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الدرع العربي، ومسك، وملاذ للتأمين، وأسترا الصناعية، وريدان؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.06% و4.66%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، والإنماء، وزجاج، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وزجاج، والإنماء، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 752.32 نقطة، ليقفل عند مستوى 25952.44 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 170 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6219 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11199 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 115.48 نقطة ليقفل عند مستوى 11199.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 220 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إعمار، وحلواني إخوان، وأليانز إس إف، والمعمر لأنظمة المعلومات، والأبحاث والإعلام؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الدرع العربي، ومسك، وملاذ للتأمين، وأسترا الصناعية، وريدان؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.06% و4.66%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، والإنماء، وزجاج، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وزجاج، والإنماء، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 752.32 نقطة، ليقفل عند مستوى 25952.44 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 170 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6219 صفقة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
04:19 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11199 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 115.48 نقطة ليقفل عند مستوى 11199.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 220 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إعمار، وحلواني إخوان، وأليانز إس إف، والمعمر لأنظمة المعلومات، والأبحاث والإعلام؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الدرع العربي، ومسك، وملاذ للتأمين، وأسترا الصناعية، وريدان؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.06% و4.66%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، والإنماء، وزجاج، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وزجاج، والإنماء، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 752.32 نقطة، ليقفل عند مستوى 25952.44 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 170 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6219 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
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