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مسؤولون تنفيذيون: شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية تعاني من نقص في الرقائق

وضعت حلولاً بديلة لتجاوز الأزمة بالعمل على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل

قال المسؤولون التنفيذيون إن الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية المختلفة تعاني من نقص في الرقائق ( chip ) أشبه بأزمة الرقائق السيارات، مشيرين إلى أن الشركات وضعت حلولاً بديلة لتجاوز الأزمة بالعمل على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل .

وأدت أزمة الرقائق إلى تراجع الشركات المصنعة للتلفزيونات والاتصالات والمركبات والأجهزة المنزلية وغيرها المختلفة لتراجع الشركات عن إضافة المميزات الرقمية والتقنية العالية لمواصلة توفير المنتجات للتجار والمستهلكين.

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال"، إلى أن الكثير من المصانع تعود حالياً إلى تقنيات قديمة بعضها مضى عليها 30 عاماً، وإعادة تصاميم منتجات لاستخدام رقائق أقل تساعد في إنتاج أكبر عدد من الأجهزة.

وأعلنت شركة ( Polaris Inc ) لصناعة المركبات الترفيهية أنها ستقوم بتصنيع مركبات بدون شاشات ( GPS )، وبعد انتهاء الأزمة ستقوم بتركيبها للعملاء بواسطة فنيي الخدمات .

وتابع التقرير بأن العديد من الشركات العالمية أصبحت تبلغ عملائها عن تخفيضهم للتقنيات المختلفة في الأجهزة بسبب الأزمة العالمية لنقص الرقائق على أن يتم إعادة صناعة أجهزة أكثر تطوراً بعد توفر الرقائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤولون تنفيذيون: شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية تعاني من نقص في الرقائق
سبق

قال المسؤولون التنفيذيون إن الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية المختلفة تعاني من نقص في الرقائق ( chip ) أشبه بأزمة الرقائق السيارات، مشيرين إلى أن الشركات وضعت حلولاً بديلة لتجاوز الأزمة بالعمل على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل .

وأدت أزمة الرقائق إلى تراجع الشركات المصنعة للتلفزيونات والاتصالات والمركبات والأجهزة المنزلية وغيرها المختلفة لتراجع الشركات عن إضافة المميزات الرقمية والتقنية العالية لمواصلة توفير المنتجات للتجار والمستهلكين.

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال"، إلى أن الكثير من المصانع تعود حالياً إلى تقنيات قديمة بعضها مضى عليها 30 عاماً، وإعادة تصاميم منتجات لاستخدام رقائق أقل تساعد في إنتاج أكبر عدد من الأجهزة.

وأعلنت شركة ( Polaris Inc ) لصناعة المركبات الترفيهية أنها ستقوم بتصنيع مركبات بدون شاشات ( GPS )، وبعد انتهاء الأزمة ستقوم بتركيبها للعملاء بواسطة فنيي الخدمات .

وتابع التقرير بأن العديد من الشركات العالمية أصبحت تبلغ عملائها عن تخفيضهم للتقنيات المختلفة في الأجهزة بسبب الأزمة العالمية لنقص الرقائق على أن يتم إعادة صناعة أجهزة أكثر تطوراً بعد توفر الرقائق.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
11:50 PM

مسؤولون تنفيذيون: شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية تعاني من نقص في الرقائق

وضعت حلولاً بديلة لتجاوز الأزمة بالعمل على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,551

قال المسؤولون التنفيذيون إن الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية المختلفة تعاني من نقص في الرقائق ( chip ) أشبه بأزمة الرقائق السيارات، مشيرين إلى أن الشركات وضعت حلولاً بديلة لتجاوز الأزمة بالعمل على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل .

وأدت أزمة الرقائق إلى تراجع الشركات المصنعة للتلفزيونات والاتصالات والمركبات والأجهزة المنزلية وغيرها المختلفة لتراجع الشركات عن إضافة المميزات الرقمية والتقنية العالية لمواصلة توفير المنتجات للتجار والمستهلكين.

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال"، إلى أن الكثير من المصانع تعود حالياً إلى تقنيات قديمة بعضها مضى عليها 30 عاماً، وإعادة تصاميم منتجات لاستخدام رقائق أقل تساعد في إنتاج أكبر عدد من الأجهزة.

وأعلنت شركة ( Polaris Inc ) لصناعة المركبات الترفيهية أنها ستقوم بتصنيع مركبات بدون شاشات ( GPS )، وبعد انتهاء الأزمة ستقوم بتركيبها للعملاء بواسطة فنيي الخدمات .

وتابع التقرير بأن العديد من الشركات العالمية أصبحت تبلغ عملائها عن تخفيضهم للتقنيات المختلفة في الأجهزة بسبب الأزمة العالمية لنقص الرقائق على أن يتم إعادة صناعة أجهزة أكثر تطوراً بعد توفر الرقائق.

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