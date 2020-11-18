النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تجهِّز 15 ألف جامع لاستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء

نشرت عبر حسابها بـ"تويتر" مواقيت إقامتها في المدن

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة 15 ألف جامع بمختلف مناطق السعودية، وفق البروتوكولات الصحية، لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء للعام الحالي، يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك يوم غد الخميس تأسيًا بسُنة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- عند تأخُّر نزول المطر.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر" بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسية بمناطق السعودية، وفق تعميم الوزارة الذي حدَّد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه عموم فروع الوزارة بمناطق السعودية بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة، والتشديد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين.

وشدد الوزير "آل الشيخ" على الأئمة والدعاة بالقيام بدورهم في حث المصلين، وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تجهِّز 15 ألف جامع لاستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء
سبق

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة 15 ألف جامع بمختلف مناطق السعودية، وفق البروتوكولات الصحية، لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء للعام الحالي، يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك يوم غد الخميس تأسيًا بسُنة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- عند تأخُّر نزول المطر.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر" بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسية بمناطق السعودية، وفق تعميم الوزارة الذي حدَّد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه عموم فروع الوزارة بمناطق السعودية بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة، والتشديد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين.

وشدد الوزير "آل الشيخ" على الأئمة والدعاة بالقيام بدورهم في حث المصلين، وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:36 PM

"الشؤون الإسلامية" تجهِّز 15 ألف جامع لاستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء

نشرت عبر حسابها بـ"تويتر" مواقيت إقامتها في المدن

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
872

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة 15 ألف جامع بمختلف مناطق السعودية، وفق البروتوكولات الصحية، لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء للعام الحالي، يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك يوم غد الخميس تأسيًا بسُنة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- عند تأخُّر نزول المطر.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر" بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسية بمناطق السعودية، وفق تعميم الوزارة الذي حدَّد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه عموم فروع الوزارة بمناطق السعودية بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة، والتشديد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين.

وشدد الوزير "آل الشيخ" على الأئمة والدعاة بالقيام بدورهم في حث المصلين، وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,929
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة