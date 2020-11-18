"الشؤون الإسلامية" تجهِّز 15 ألف جامع لاستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء

نشرت عبر حسابها بـ"تويتر" مواقيت إقامتها في المدن

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرابة 15 ألف جامع بمختلف مناطق السعودية، وفق البروتوكولات الصحية، لاستقبال آلاف المصلين في أول صلاة استسقاء للعام الحالي، يدعو لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك يوم غد الخميس تأسيًا بسُنة النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- عند تأخُّر نزول المطر.

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر" بروشور لمواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المدن الرئيسية بمناطق السعودية، وفق تعميم الوزارة الذي حدَّد موعد إقامتها بعموم المناطق بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه عموم فروع الوزارة بمناطق السعودية بإنفاذ الأمر السامي الكريم بإقامة الصلاة، والتشديد على منسوبي الجوامع بإقامة صلاة الاستقساء في الجوامع دون المساجد الإضافية، وتهيئة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لضمان سلامة وصحة المصلين.

وشدد الوزير "آل الشيخ" على الأئمة والدعاة بالقيام بدورهم في حث المصلين، وتذكيرهم بفضل أداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.