النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفوق على ريال مدريد بـ 3 نقاط .. أتلتيكو يعتلي صدارة الدوري الإسباني

حافظ أتلتيكو مدريد، على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على ضيفه هويسكا المتعثر، الخميس، بعد أن هز الشباك في كل شوط بوساطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.
وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتلتيكو المقدمة قبل الاستراحة.
وفاز هويسكا مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها ولاحت له فرصتان لإدراك التعادل قبل أن يستفيد أتلتيكو من خطأ دفاعي لمنافسه استغله ماركوس يورينتي ليصنع الهدف الثاني لكاراسكو قبل عشر دقائق من النهاية.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقًا بثلاث نقاط على ريال مدريد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
تفوق على ريال مدريد بـ 3 نقاط .. أتلتيكو يعتلي صدارة الدوري الإسباني
سبق

حافظ أتلتيكو مدريد، على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على ضيفه هويسكا المتعثر، الخميس، بعد أن هز الشباك في كل شوط بوساطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.
وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتلتيكو المقدمة قبل الاستراحة.
وفاز هويسكا مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها ولاحت له فرصتان لإدراك التعادل قبل أن يستفيد أتلتيكو من خطأ دفاعي لمنافسه استغله ماركوس يورينتي ليصنع الهدف الثاني لكاراسكو قبل عشر دقائق من النهاية.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقًا بثلاث نقاط على ريال مدريد.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
12:02 AM

تفوق على ريال مدريد بـ 3 نقاط .. أتلتيكو يعتلي صدارة الدوري الإسباني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
398

حافظ أتلتيكو مدريد، على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على ضيفه هويسكا المتعثر، الخميس، بعد أن هز الشباك في كل شوط بوساطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.
وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتلتيكو المقدمة قبل الاستراحة.
وفاز هويسكا مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها ولاحت له فرصتان لإدراك التعادل قبل أن يستفيد أتلتيكو من خطأ دفاعي لمنافسه استغله ماركوس يورينتي ليصنع الهدف الثاني لكاراسكو قبل عشر دقائق من النهاية.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقًا بثلاث نقاط على ريال مدريد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,305
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة