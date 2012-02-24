"بودكاست متمم" يناقش تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية

في حلقة يستضيف فيها وكيل وزارة المالية للاستراتيجية مساء غد

يناقش "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية في السعودية، بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية 2030، ويضمن حوكمتها، ومتابعة سيرها، في حلقة يبثها المركز مساء غد، يستضيف فيها وكيل وزارة المالية للاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية المهندس خالد بن محمد المحاسن.

وتتناول الحلقة موضوعات عدة، منها: استراتيجيات العمل في مكاتب تحقيق الرؤية، ودورها في ضمان نجاح سير تنفيذ الخطط، ورحلة التحول الحكومي، وكيفية الربط بين الجهات التنظيمية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى استعراض أبرز نتائج مواءمة الوزارة مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

يُذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.