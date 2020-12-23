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جامعة الملك خالد: هذه مواعيد اختبار القبول للبكالوريوس التكميلي

للحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم مواعيد الاختبار والمراجع العلمية المحددة للحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع المتقدمين للقبول للبكالوريوس التكميلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن اختبارات المتقدمين والمتقدمات للتجسير من الحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع بالجامعة ستكون في السادس من جمادى الآخرة المقبل.

وأشار إلى أن اختبار طلاب كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بعد، بينما سيكون اختبار طلاب نظم المعلومات في مسرح الكلية، فيما سيكون اختبار طلاب كلية الأعمال بأبها تخصص إدارة الأعمال والمحاسبة عن بعد، وسيكون اختبار كلية علوم الحاسب الآلي بأبها في المقر الجامعي بالقريقر مبنى ( أ ) الدور الثالث القاعات 42 – 43 – 44 – 45.

وبالنسبة إلى المتقدمات فسيكون اختبار طالبات كلية علوم الحاسب الآلي بأبها تخصص نظم المعلومات في المجمع الأكاديمي بالسامر مبنى ( أ ) الدور الرابع قاعة 48– 49، وأما طالبات كلية العلوم والآداب بخميس مشيط تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى ق 5+ ق 4+ ق6 + ق7+ ق 8.

كما أوضح القرني أن اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بعد، كذلك سيكون اختبار طالبات كلية الأعمال بأبها في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة عن بعد.

وأما اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى أ ق 101 + 102، بينما سيكون اختبار طالبات العلوم والآداب برجال ألمع تخصص نظم المعلومات في قاعة الأنشطة – مبنى (أ) الدور الأرضي بمقر الكلية برجال ألمع.

جامعة الملك خالد

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جامعة الملك خالد: هذه مواعيد اختبار القبول للبكالوريوس التكميلي
سبق

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم مواعيد الاختبار والمراجع العلمية المحددة للحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع المتقدمين للقبول للبكالوريوس التكميلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن اختبارات المتقدمين والمتقدمات للتجسير من الحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع بالجامعة ستكون في السادس من جمادى الآخرة المقبل.

وأشار إلى أن اختبار طلاب كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بعد، بينما سيكون اختبار طلاب نظم المعلومات في مسرح الكلية، فيما سيكون اختبار طلاب كلية الأعمال بأبها تخصص إدارة الأعمال والمحاسبة عن بعد، وسيكون اختبار كلية علوم الحاسب الآلي بأبها في المقر الجامعي بالقريقر مبنى ( أ ) الدور الثالث القاعات 42 – 43 – 44 – 45.

وبالنسبة إلى المتقدمات فسيكون اختبار طالبات كلية علوم الحاسب الآلي بأبها تخصص نظم المعلومات في المجمع الأكاديمي بالسامر مبنى ( أ ) الدور الرابع قاعة 48– 49، وأما طالبات كلية العلوم والآداب بخميس مشيط تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى ق 5+ ق 4+ ق6 + ق7+ ق 8.

كما أوضح القرني أن اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بعد، كذلك سيكون اختبار طالبات كلية الأعمال بأبها في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة عن بعد.

وأما اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى أ ق 101 + 102، بينما سيكون اختبار طالبات العلوم والآداب برجال ألمع تخصص نظم المعلومات في قاعة الأنشطة – مبنى (أ) الدور الأرضي بمقر الكلية برجال ألمع.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
05:09 PM

جامعة الملك خالد: هذه مواعيد اختبار القبول للبكالوريوس التكميلي

للحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم مواعيد الاختبار والمراجع العلمية المحددة للحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع المتقدمين للقبول للبكالوريوس التكميلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن اختبارات المتقدمين والمتقدمات للتجسير من الحاصلين على الدبلوم من كليات المجتمع بالجامعة ستكون في السادس من جمادى الآخرة المقبل.

وأشار إلى أن اختبار طلاب كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بعد، بينما سيكون اختبار طلاب نظم المعلومات في مسرح الكلية، فيما سيكون اختبار طلاب كلية الأعمال بأبها تخصص إدارة الأعمال والمحاسبة عن بعد، وسيكون اختبار كلية علوم الحاسب الآلي بأبها في المقر الجامعي بالقريقر مبنى ( أ ) الدور الثالث القاعات 42 – 43 – 44 – 45.

وبالنسبة إلى المتقدمات فسيكون اختبار طالبات كلية علوم الحاسب الآلي بأبها تخصص نظم المعلومات في المجمع الأكاديمي بالسامر مبنى ( أ ) الدور الرابع قاعة 48– 49، وأما طالبات كلية العلوم والآداب بخميس مشيط تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى ق 5+ ق 4+ ق6 + ق7+ ق 8.

كما أوضح القرني أن اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير تخصص إدارة الأعمال سيكون عن بعد، كذلك سيكون اختبار طالبات كلية الأعمال بأبها في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة عن بعد.

وأما اختبار طالبات كلية العلوم والآداب بمحايل عسير في تخصص نظم المعلومات فسيكون في مبنى أ ق 101 + 102، بينما سيكون اختبار طالبات العلوم والآداب برجال ألمع تخصص نظم المعلومات في قاعة الأنشطة – مبنى (أ) الدور الأرضي بمقر الكلية برجال ألمع.

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