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الدفاع المدني ينتشل جثة شاب عشريني من مستنقع مائي بأضم

كان قادمًا من الطائف للتنزُّه برفقة أصدقائه

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، اليوم؛ جثة شاب سقط في مستنقع مائي في أحد الأودية بمركز المرقبان.

وفي التفاصيل: تلقّى الدفاع المدني بلاغًا مفاده غرق شخص في مستنقع مائي في وادي خبه بمركز المرقبان في محافظة أضم.

وعند مباشرة الموقع، تمكّنت الفرقة من انتشال شاب في العشرينات من عمره، من داخل التجمع المائي في منطقة وعرة؛ حيث اضطرّ أفراد الإنقاذ أن يسيروا لمسافة قاربت الـ٦ كيلومترات.

وبحسب المعلومات فإن الشاب الذي لقي مصرعه غرقًا كان قد زار المكان برفقة أصدقائه، قادمًا من محافظة الطائف للتنزه، قبل أن يُتَوفى داخل التجمع المائي.

بدورها جدّدت إدارة المدني بأضم تحذيراتها من السباحة في الأودية ومجاري السيول وبالقرب من المستنقعات المائية، في ظل التقلبات الجوية.

الدفاع المدني محافظة أضم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني ينتشل جثة شاب عشريني من مستنقع مائي بأضم
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، اليوم؛ جثة شاب سقط في مستنقع مائي في أحد الأودية بمركز المرقبان.

وفي التفاصيل: تلقّى الدفاع المدني بلاغًا مفاده غرق شخص في مستنقع مائي في وادي خبه بمركز المرقبان في محافظة أضم.

وعند مباشرة الموقع، تمكّنت الفرقة من انتشال شاب في العشرينات من عمره، من داخل التجمع المائي في منطقة وعرة؛ حيث اضطرّ أفراد الإنقاذ أن يسيروا لمسافة قاربت الـ٦ كيلومترات.

وبحسب المعلومات فإن الشاب الذي لقي مصرعه غرقًا كان قد زار المكان برفقة أصدقائه، قادمًا من محافظة الطائف للتنزه، قبل أن يُتَوفى داخل التجمع المائي.

بدورها جدّدت إدارة المدني بأضم تحذيراتها من السباحة في الأودية ومجاري السيول وبالقرب من المستنقعات المائية، في ظل التقلبات الجوية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:26 PM

الدفاع المدني ينتشل جثة شاب عشريني من مستنقع مائي بأضم

كان قادمًا من الطائف للتنزُّه برفقة أصدقائه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,456

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، اليوم؛ جثة شاب سقط في مستنقع مائي في أحد الأودية بمركز المرقبان.

وفي التفاصيل: تلقّى الدفاع المدني بلاغًا مفاده غرق شخص في مستنقع مائي في وادي خبه بمركز المرقبان في محافظة أضم.

وعند مباشرة الموقع، تمكّنت الفرقة من انتشال شاب في العشرينات من عمره، من داخل التجمع المائي في منطقة وعرة؛ حيث اضطرّ أفراد الإنقاذ أن يسيروا لمسافة قاربت الـ٦ كيلومترات.

وبحسب المعلومات فإن الشاب الذي لقي مصرعه غرقًا كان قد زار المكان برفقة أصدقائه، قادمًا من محافظة الطائف للتنزه، قبل أن يُتَوفى داخل التجمع المائي.

بدورها جدّدت إدارة المدني بأضم تحذيراتها من السباحة في الأودية ومجاري السيول وبالقرب من المستنقعات المائية، في ظل التقلبات الجوية.

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