من اليوم حتى الأحد .. المسند: هذه توقعاتي للحالات المطرية

قال: الكتلة الباردة تتقلص واستقرار جوي ومرتفع يتربع فوق أجوائنا

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم.. استقرار جوي عام، ومرتفع جوي H يتربع فوق أجوائنا، وقد تهطل زخات مطرية قليلة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والكتلة الهوائية الباردة تستمر في التقلص والتراجع، ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).