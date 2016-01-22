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من اليوم حتى الأحد .. المسند: هذه توقعاتي للحالات المطرية

قال: الكتلة الباردة تتقلص واستقرار جوي ومرتفع يتربع فوق أجوائنا

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم.. استقرار جوي عام، ومرتفع جوي H يتربع فوق أجوائنا، وقد تهطل زخات مطرية قليلة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والكتلة الهوائية الباردة تستمر في التقلص والتراجع، ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من اليوم حتى الأحد .. المسند: هذه توقعاتي للحالات المطرية
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم.. استقرار جوي عام، ومرتفع جوي H يتربع فوق أجوائنا، وقد تهطل زخات مطرية قليلة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والكتلة الهوائية الباردة تستمر في التقلص والتراجع، ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:40 AM

من اليوم حتى الأحد .. المسند: هذه توقعاتي للحالات المطرية

قال: الكتلة الباردة تتقلص واستقرار جوي ومرتفع يتربع فوق أجوائنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,156

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية حتى الأحد المقبل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم.. استقرار جوي عام، ومرتفع جوي H يتربع فوق أجوائنا، وقد تهطل زخات مطرية قليلة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والكتلة الهوائية الباردة تستمر في التقلص والتراجع، ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، الرياض، القصيم)، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

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