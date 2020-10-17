النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. أمانة الجوف تواصل تعقيم الحدائق والمواقع العامة للوقاية من كورونا

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس

تواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.

وتحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة كافة المتعلقة بالصحة العامة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه يتم بشكل دوري وفق الخطط والبرامج المعدة سابقًا تطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

فيروس كورونا الجديد أمانة الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد .. أمانة الجوف تواصل تعقيم الحدائق والمواقع العامة للوقاية من كورونا
سبق

تواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.

وتحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة كافة المتعلقة بالصحة العامة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه يتم بشكل دوري وفق الخطط والبرامج المعدة سابقًا تطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
12:03 AM

شاهد .. أمانة الجوف تواصل تعقيم الحدائق والمواقع العامة للوقاية من كورونا

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - سكاكا
2
127

تواصل الفرق الميدانية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مهامها لتعقيم الشوارع والساحات والمواقع العامة والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال بشكل يومي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود الأمانة لتهيئة الحدائق والمرافق العامة.

وتحرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في الأنشطة كافة المتعلقة بالصحة العامة، كما تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه يتم بشكل دوري وفق الخطط والبرامج المعدة سابقًا تطهير وتعقيم الساحات والشوارع والمساجد والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة بشكل كامل، مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,512
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,008
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,460

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة