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"الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية

تماشيًا مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات "كورونا"

شددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على إيقافها للزيارة في جميع المحميات وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أنه نظرًا لورود عددٍ من الاستفسارات من المواطنين لزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول، فتؤكد الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه تم إيقاف الزيارات في جميع المحميات، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه.

فيروس كورونا الجديد الهيئة السعودية للحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية
سبق

شددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على إيقافها للزيارة في جميع المحميات وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أنه نظرًا لورود عددٍ من الاستفسارات من المواطنين لزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول، فتؤكد الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه تم إيقاف الزيارات في جميع المحميات، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:30 PM

"الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية

تماشيًا مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات "كورونا"

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فهد الغبيوي - الرياض
0
2,342

شددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على إيقافها للزيارة في جميع المحميات وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أنه نظرًا لورود عددٍ من الاستفسارات من المواطنين لزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول، فتؤكد الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه تم إيقاف الزيارات في جميع المحميات، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه.

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