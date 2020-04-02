"الحياة الفطرية": إيقاف الزيارات لجميع المناطق المحمية

تماشيًا مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات "كورونا"

شددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على إيقافها للزيارة في جميع المحميات وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أنه نظرًا لورود عددٍ من الاستفسارات من المواطنين لزيارة المناطق المحمية خلال فترة السماح بالتجول، فتؤكد الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه تم إيقاف الزيارات في جميع المحميات، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومنع تفشيه.