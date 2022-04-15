شاهد.. "سبق" توثِّق جهود رجال الأمن في تنفيذ منع التجوُّل بـ"الدواسر"

نقلت التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق القرار وتجاوبهم بامتثالهم للنظام

(تصوير: محمد الحزيمي): وثَّقت عدسة "سبق" الشريان الوحيد في محافظة وادي الدواسر، الذي شهد حضورًا أمنيًّا مكثفًا من قِبل رجال الدوريات الأمنية؛ وذلك بالتزامن مع قرار بدء منع التجوُّل الجديد بالمحافظة من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا.

‫وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية تنفيذًا للأمر الملكي من أجل توفير الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بإشراف مباشر من محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، وبمتابعة من مدير الشرطة رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد العتيبي.

‫ورافقت "سبق" مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، الرائد سعود الخميس، وشاهدت الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع بدء تطبيق منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم بامتثالهم للنظام.