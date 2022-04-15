النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "سبق" توثِّق جهود رجال الأمن في تنفيذ منع التجوُّل بـ"الدواسر"

نقلت التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق القرار وتجاوبهم بامتثالهم للنظام

(تصوير: محمد الحزيمي): وثَّقت عدسة "سبق" الشريان الوحيد في محافظة وادي الدواسر، الذي شهد حضورًا أمنيًّا مكثفًا من قِبل رجال الدوريات الأمنية؛ وذلك بالتزامن مع قرار بدء منع التجوُّل الجديد بالمحافظة من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا.

‫وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية تنفيذًا للأمر الملكي من أجل توفير الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بإشراف مباشر من محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، وبمتابعة من مدير الشرطة رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد العتيبي.

‫ورافقت "سبق" مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، الرائد سعود الخميس، وشاهدت الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع بدء تطبيق منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم بامتثالهم للنظام.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "سبق" توثِّق جهود رجال الأمن في تنفيذ منع التجوُّل بـ"الدواسر"
سبق

(تصوير: محمد الحزيمي): وثَّقت عدسة "سبق" الشريان الوحيد في محافظة وادي الدواسر، الذي شهد حضورًا أمنيًّا مكثفًا من قِبل رجال الدوريات الأمنية؛ وذلك بالتزامن مع قرار بدء منع التجوُّل الجديد بالمحافظة من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا.

‫وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية تنفيذًا للأمر الملكي من أجل توفير الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بإشراف مباشر من محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، وبمتابعة من مدير الشرطة رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد العتيبي.

‫ورافقت "سبق" مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، الرائد سعود الخميس، وشاهدت الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع بدء تطبيق منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم بامتثالهم للنظام.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:22 PM

شاهد.. "سبق" توثِّق جهود رجال الأمن في تنفيذ منع التجوُّل بـ"الدواسر"

نقلت التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق القرار وتجاوبهم بامتثالهم للنظام

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
0
2,384

(تصوير: محمد الحزيمي): وثَّقت عدسة "سبق" الشريان الوحيد في محافظة وادي الدواسر، الذي شهد حضورًا أمنيًّا مكثفًا من قِبل رجال الدوريات الأمنية؛ وذلك بالتزامن مع قرار بدء منع التجوُّل الجديد بالمحافظة من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا.

‫وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية تنفيذًا للأمر الملكي من أجل توفير الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بإشراف مباشر من محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، وبمتابعة من مدير الشرطة رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد العتيبي.

‫ورافقت "سبق" مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، الرائد سعود الخميس، وشاهدت الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة مع بدء تطبيق منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم بامتثالهم للنظام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,069
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,268

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة