"سبق" تسأل و"النيابة العامة" توضّح: حققنا مع "القحطاني" ولا دليل ضده في قضية خاشقجي

المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بقتل 5 أشخاص من الـ 11 شخصاً الذين وجّهت إليهم الاتهامات

كشف وكيل النيابة العامة في إجابته على سؤال "سبق" خلال الموتمر الصحفي اليوم، أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، تم التحقيق معه ولم تُوَجه له اتهامات؛ لعدم وجود أي دليل ضده.

تفصيلاً، أعلن وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان؛ أنه إلحاقاً للبيانات السابقة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ فإن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بقتل 5 أشخاص من الـ 11 شخصاً الذين وجّهت إليهم الاتهامات.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بمقر النيابة العامة بالرياض، إنه صدرت أحكامٌ بسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم على الجريمة بلغت في مجملها 24 عاماً، ورد الدعوى التعزيرية ضدّ 3 من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم بالحق العام والخاص.





وأضاف "الشلعان"؛ أنه تمّ حفظ الدعوى في حق 10 أشخاص؛ لعدم كفاية الأدلة، مؤكداً أن هذه الأحكام لن تعتبر قطعية إلا بعد تصديقها من محكمة الاستئناف، وستعلن الأسماء بعد تصديق الحكم.





وأبان أن المملكة أرسلت إلى تركيا 13 إنابة قضائية لتزويد الجانب السعودي بما يتوافر لديهم من معلومات وأدلة ولم تصلنا إلا إنابة واحدة بحق القنصل السعودي محمد العتيبي؛ الذي تمّ الإفراج عنه من النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة شهود أتراك، أنه كان معهم وقت وقوع الجريمة؛ حيث يتمتع بإجازة رسمية.





وأشار إلى أن القضية كانت في 9 جلسات، وفي الجلسة العاشرة صدر الحكم، وجميع الجلسات تم حضورها من قِبل أبناء المواطن خاشقجي؛ ومحاميه، وممثلي سفارات الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وممثل عن تركيا، وحقوق الإنسان السعودية، ووسائل الإعلام المحلية.





وفي سؤال لصحيفة "سبق"، بشأن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني؛ قالت النيابة العامة " حقق معه ولم توجّه له اتهاماتٌ لعدم وجود أيّ دليلٍ ضدّه، فيما وجّهت اتهامات أحمد عسيري وتمّ التحقيق معه وحول المحكمة ولم تثبت إدانته في الحقين العام والخاص".