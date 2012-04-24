النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول

قال: يطبقون الإجراءات على 80% من حاجة السوق المحلي من المواشي

يحتفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يصادف اليوم كآخر سبت من شهر أبريل من كل عام، حيث تحرص الوزارة على دعم الطبيب البيطري، الذي يُعد خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: أن الأطباء البيطريين هم أبطال الصحة فمعظم ما يتم استيراده عن طريق محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة والذي يغطي اكثر من ٨٠ % من حاجة السوق المحلي للمملكة من المواشي يقوم بتنفيذه وتطبيق هذه الإجراءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مكاتب الحجر الحيواني والنباتي الموزعة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله الاقتصادي في محافظة رابغ، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة (مكتب الشحن الجوي، وصالات قدوم الركاب الدولية والشمالية والجنوبية وصالات الحج وذلك من خلال مشاركات الوزارة للجهات الحكومية ذات العلاقة أثناء قدوم الحاج والمعتمر في موسم الحج والعمرة)، إضافة إلى المحاجر الحيوانية بالخُمرة ومحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الطائف الدولي.

وتابع: دور الطبيب البيطري والحجر الحيواني بوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الدور الأبرز، حيث يعد خط الدفاع الأول ضد تسرّب الأمراض الحيوانية الى داخل المملكة عن طريق ما يتم استيرادها من حيوانات حية ومنتجاتها، والتأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة في منطقة مكة المكرّمة والمحاجر الخارجية في الدول المصدّرة المعتمَدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدَّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر، وذلك بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية.

من جهته، قال الطبيب البيطري غالب بن عبد الغني الصاعدي؛ نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، إن الطبيب البيطري يقوم بمهام حيوية تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوافدة والمتوطنة، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات والتصدّي للأمراض ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة، والتأكّد من الصحة العامة وسلامة الغذاء داخل المسالخ والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومشاريع الألبان، وتسمين الحيوانات، ومشاريع الدواجن، وشركات الأدوية ومركز اللقاحات والأمصال.

وأضاف، يستحق الطبيب البيطري أن يعي المجتمع دوره المهم في منع وصول الأمراض إليه عن طريق الغذاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول
سبق

يحتفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يصادف اليوم كآخر سبت من شهر أبريل من كل عام، حيث تحرص الوزارة على دعم الطبيب البيطري، الذي يُعد خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: أن الأطباء البيطريين هم أبطال الصحة فمعظم ما يتم استيراده عن طريق محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة والذي يغطي اكثر من ٨٠ % من حاجة السوق المحلي للمملكة من المواشي يقوم بتنفيذه وتطبيق هذه الإجراءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مكاتب الحجر الحيواني والنباتي الموزعة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله الاقتصادي في محافظة رابغ، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة (مكتب الشحن الجوي، وصالات قدوم الركاب الدولية والشمالية والجنوبية وصالات الحج وذلك من خلال مشاركات الوزارة للجهات الحكومية ذات العلاقة أثناء قدوم الحاج والمعتمر في موسم الحج والعمرة)، إضافة إلى المحاجر الحيوانية بالخُمرة ومحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الطائف الدولي.

وتابع: دور الطبيب البيطري والحجر الحيواني بوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الدور الأبرز، حيث يعد خط الدفاع الأول ضد تسرّب الأمراض الحيوانية الى داخل المملكة عن طريق ما يتم استيرادها من حيوانات حية ومنتجاتها، والتأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة في منطقة مكة المكرّمة والمحاجر الخارجية في الدول المصدّرة المعتمَدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدَّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر، وذلك بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية.

من جهته، قال الطبيب البيطري غالب بن عبد الغني الصاعدي؛ نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، إن الطبيب البيطري يقوم بمهام حيوية تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوافدة والمتوطنة، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات والتصدّي للأمراض ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة، والتأكّد من الصحة العامة وسلامة الغذاء داخل المسالخ والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومشاريع الألبان، وتسمين الحيوانات، ومشاريع الدواجن، وشركات الأدوية ومركز اللقاحات والأمصال.

وأضاف، يستحق الطبيب البيطري أن يعي المجتمع دوره المهم في منع وصول الأمراض إليه عن طريق الغذاء.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:15 PM

بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول

قال: يطبقون الإجراءات على 80% من حاجة السوق المحلي من المواشي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
138

يحتفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يصادف اليوم كآخر سبت من شهر أبريل من كل عام، حيث تحرص الوزارة على دعم الطبيب البيطري، الذي يُعد خط الدفاع الأول للصحة العامة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولما له من دور بارز في توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي: أن الأطباء البيطريين هم أبطال الصحة فمعظم ما يتم استيراده عن طريق محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة والذي يغطي اكثر من ٨٠ % من حاجة السوق المحلي للمملكة من المواشي يقوم بتنفيذه وتطبيق هذه الإجراءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مكاتب الحجر الحيواني والنباتي الموزعة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله الاقتصادي في محافظة رابغ، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة (مكتب الشحن الجوي، وصالات قدوم الركاب الدولية والشمالية والجنوبية وصالات الحج وذلك من خلال مشاركات الوزارة للجهات الحكومية ذات العلاقة أثناء قدوم الحاج والمعتمر في موسم الحج والعمرة)، إضافة إلى المحاجر الحيوانية بالخُمرة ومحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الطائف الدولي.

وتابع: دور الطبيب البيطري والحجر الحيواني بوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الدور الأبرز، حيث يعد خط الدفاع الأول ضد تسرّب الأمراض الحيوانية الى داخل المملكة عن طريق ما يتم استيرادها من حيوانات حية ومنتجاتها، والتأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة في منطقة مكة المكرّمة والمحاجر الخارجية في الدول المصدّرة المعتمَدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدَّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر، وذلك بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية.

من جهته، قال الطبيب البيطري غالب بن عبد الغني الصاعدي؛ نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، إن الطبيب البيطري يقوم بمهام حيوية تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوافدة والمتوطنة، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات والتصدّي للأمراض ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة، والتأكّد من الصحة العامة وسلامة الغذاء داخل المسالخ والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومشاريع الألبان، وتسمين الحيوانات، ومشاريع الدواجن، وشركات الأدوية ومركز اللقاحات والأمصال.

وأضاف، يستحق الطبيب البيطري أن يعي المجتمع دوره المهم في منع وصول الأمراض إليه عن طريق الغذاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,323
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,630
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,605

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة