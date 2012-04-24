تهاونا في احترازات كورونا.. إغلاق محل لبيع الخضار وصالون حلاقة بالطائف

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية جنوب الفرعية" محلًا لبيع الخضار والفواكه، وصالونًا للحلاقة تهاونا في تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية مكثفة.

يشار إلى أن البلدية تواصل الحملات الميدانية لمراقبيها على الأنشطة الغذائية لمتابعة مدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.