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"مدن" تضع 24 مصنعًا جاهزًا بالرياض والدمام في متناول رواد الأعمال

في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي

دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تسعة مصانع جاهزةً بمساحات 1500م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، و15 مصنعًا جاهزًا بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام؛ وذلك لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، حرص "مدن" على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، استنادًا إلى استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، للنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35% حسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.

وقال: المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز تقارب 1500م²؛ حيث تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع التسعة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض إلى 900 م2، في حين تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع الـ15 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى 900م2 أيضًا؛ فضلًا عن توفير مرافق الخدمات العامة وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ، لتواكب معايير الأمن والسلامة والمهنية المعتمدة لدى "مدن"، وطبقًا للأنظمة المعمول بها محليًّا وعالميًّا.

وأضاف: "مدن" أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعًا جاهزًا بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و44 مصنعًا في واحة "مدن" بجدة، وتنفيذ 20 مصنعًا في واحة "مدن" بينبع.

وأردف: يتم تقديم "المصانع الجاهزة" بمساحات "700م² و1500م² وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وأيضًا الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأفاد مدير عام "مدن"، بأن المصانع الجاهزة هي إحدى منتجات "مدن" التي تدعم بها رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب مواصلتها تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات، وتقديم الحلول التمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلباتهم؛ حيث أطلقت بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتجات "أرض وقرض" و"مصنع وقرض" الذي ترتكز فكرته على تقديم مصنع جاهز للمستثمر، مع إمكانية حصوله على تمويل مقابل مشروعه، كما أطلقت "مدن" منتج أسس" الذي يمكّن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال.

وتابع "السالم" أن "مدن" تتكامل مع شركة "سابك" من خلال برنامج "نساند" لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة عالية القيمة المضافة، بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، إضافة إلى دعم غير مالي بأشكال متعددة؛ فضلًا عن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية، وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة "واعد".

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن" تضع 24 مصنعًا جاهزًا بالرياض والدمام في متناول رواد الأعمال
سبق

دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تسعة مصانع جاهزةً بمساحات 1500م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، و15 مصنعًا جاهزًا بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام؛ وذلك لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، حرص "مدن" على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، استنادًا إلى استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، للنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35% حسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.

وقال: المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز تقارب 1500م²؛ حيث تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع التسعة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض إلى 900 م2، في حين تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع الـ15 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى 900م2 أيضًا؛ فضلًا عن توفير مرافق الخدمات العامة وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ، لتواكب معايير الأمن والسلامة والمهنية المعتمدة لدى "مدن"، وطبقًا للأنظمة المعمول بها محليًّا وعالميًّا.

وأضاف: "مدن" أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعًا جاهزًا بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و44 مصنعًا في واحة "مدن" بجدة، وتنفيذ 20 مصنعًا في واحة "مدن" بينبع.

وأردف: يتم تقديم "المصانع الجاهزة" بمساحات "700م² و1500م² وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وأيضًا الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأفاد مدير عام "مدن"، بأن المصانع الجاهزة هي إحدى منتجات "مدن" التي تدعم بها رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب مواصلتها تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات، وتقديم الحلول التمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلباتهم؛ حيث أطلقت بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتجات "أرض وقرض" و"مصنع وقرض" الذي ترتكز فكرته على تقديم مصنع جاهز للمستثمر، مع إمكانية حصوله على تمويل مقابل مشروعه، كما أطلقت "مدن" منتج أسس" الذي يمكّن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال.

وتابع "السالم" أن "مدن" تتكامل مع شركة "سابك" من خلال برنامج "نساند" لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة عالية القيمة المضافة، بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، إضافة إلى دعم غير مالي بأشكال متعددة؛ فضلًا عن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية، وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة "واعد".

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:06 PM

"مدن" تضع 24 مصنعًا جاهزًا بالرياض والدمام في متناول رواد الأعمال

في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تسعة مصانع جاهزةً بمساحات 1500م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، و15 مصنعًا جاهزًا بمساحات 1500م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام؛ وذلك لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، حرص "مدن" على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، استنادًا إلى استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، للنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35% حسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.

وقال: المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز تقارب 1500م²؛ حيث تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع التسعة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض إلى 900 م2، في حين تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع الـ15 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى 900م2 أيضًا؛ فضلًا عن توفير مرافق الخدمات العامة وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ، لتواكب معايير الأمن والسلامة والمهنية المعتمدة لدى "مدن"، وطبقًا للأنظمة المعمول بها محليًّا وعالميًّا.

وأضاف: "مدن" أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعًا جاهزًا بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و44 مصنعًا في واحة "مدن" بجدة، وتنفيذ 20 مصنعًا في واحة "مدن" بينبع.

وأردف: يتم تقديم "المصانع الجاهزة" بمساحات "700م² و1500م² وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب إدارية، وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وأيضًا الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأفاد مدير عام "مدن"، بأن المصانع الجاهزة هي إحدى منتجات "مدن" التي تدعم بها رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب مواصلتها تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات، وتقديم الحلول التمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلباتهم؛ حيث أطلقت بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتجات "أرض وقرض" و"مصنع وقرض" الذي ترتكز فكرته على تقديم مصنع جاهز للمستثمر، مع إمكانية حصوله على تمويل مقابل مشروعه، كما أطلقت "مدن" منتج أسس" الذي يمكّن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال.

وتابع "السالم" أن "مدن" تتكامل مع شركة "سابك" من خلال برنامج "نساند" لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة عالية القيمة المضافة، بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، إضافة إلى دعم غير مالي بأشكال متعددة؛ فضلًا عن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية، وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة "واعد".

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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