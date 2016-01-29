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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين

صادرت 1.200 كجم خضراوات وفواكه و17 عربة خشبية

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العتيبية، أمس، حملة لمكافحة الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية.

وتمت مصادرة 1.190 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، و17 عربة خشبية تستخدم للنقل، إضافة إلى مصادرة 33 كرتوناً لإكسسوارات الجوالات والكمامات.


وأكدت الأمانة حرصها الدائم على تكثيف جولاتها للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الاقامة والعمل.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العتيبية، أمس، حملة لمكافحة الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية.

وتمت مصادرة 1.190 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، و17 عربة خشبية تستخدم للنقل، إضافة إلى مصادرة 33 كرتوناً لإكسسوارات الجوالات والكمامات.


وأكدت الأمانة حرصها الدائم على تكثيف جولاتها للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الاقامة والعمل.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
03:59 PM

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين

صادرت 1.200 كجم خضراوات وفواكه و17 عربة خشبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العتيبية، أمس، حملة لمكافحة الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية.

وتمت مصادرة 1.190 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، و17 عربة خشبية تستخدم للنقل، إضافة إلى مصادرة 33 كرتوناً لإكسسوارات الجوالات والكمامات.


وأكدت الأمانة حرصها الدائم على تكثيف جولاتها للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الاقامة والعمل.

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