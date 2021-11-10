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الأمم المتحدة تصرف مرتبات موظفي قطاع الصحة بأفغانستان وتتجاهل مسؤولي "طالبان"

دعمت المستشفيات بمعدات طبية وأدوية وإمدادات

وزّعت الأمم المتحدة مرتبات على نحو 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني، بلغت قيمتها قرابة ثمانية ملايين دولار خلال الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا،، أن الصندوق العالمي تحمّل المخاطرة المالية لصرف المرتبات.

وأضافت أن الصندوق العالمي قدّم 15 مليون دولار صرف منها قرابة ثمانية ملايين على المرتبات، وأنفق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية وأدوية ضرورية وإمدادات.

وأشارت "ويناراجا" إلى أن الصندوق استطاع تدبير دخول الأموال إلى البلاد وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليمًا من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليمًا.

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الأمم المتحدة تصرف مرتبات موظفي قطاع الصحة بأفغانستان وتتجاهل مسؤولي "طالبان"
سبق

وزّعت الأمم المتحدة مرتبات على نحو 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني، بلغت قيمتها قرابة ثمانية ملايين دولار خلال الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا،، أن الصندوق العالمي تحمّل المخاطرة المالية لصرف المرتبات.

وأضافت أن الصندوق العالمي قدّم 15 مليون دولار صرف منها قرابة ثمانية ملايين على المرتبات، وأنفق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية وأدوية ضرورية وإمدادات.

وأشارت "ويناراجا" إلى أن الصندوق استطاع تدبير دخول الأموال إلى البلاد وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليمًا من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليمًا.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
03:26 PM

الأمم المتحدة تصرف مرتبات موظفي قطاع الصحة بأفغانستان وتتجاهل مسؤولي "طالبان"

دعمت المستشفيات بمعدات طبية وأدوية وإمدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزّعت الأمم المتحدة مرتبات على نحو 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني، بلغت قيمتها قرابة ثمانية ملايين دولار خلال الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا،، أن الصندوق العالمي تحمّل المخاطرة المالية لصرف المرتبات.

وأضافت أن الصندوق العالمي قدّم 15 مليون دولار صرف منها قرابة ثمانية ملايين على المرتبات، وأنفق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية وأدوية ضرورية وإمدادات.

وأشارت "ويناراجا" إلى أن الصندوق استطاع تدبير دخول الأموال إلى البلاد وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليمًا من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليمًا.

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