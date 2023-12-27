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"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح

قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.

وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».

وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».

واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».

نادي الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح
سبق

قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.

وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».

وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».

واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:25 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:27 AM

"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.

وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».

وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».

واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».

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