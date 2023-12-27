"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح
قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.
وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».
وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».
واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».
"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-26
قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.
وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».
وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».
واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:25 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:27 AM
"البديل الناجح" لاعب الاتحاد "كمارا ": جماهيرنا تستحق الفرح
قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هارون كمارا، التهنئة لجماهير ناديه، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن حضورها الكثيف في المدرجات منحهم الثقة والحماس.
وقال كمارا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير لم تقصر، وتستحق الفرح، وكانت من أهم عوامل حصد النقاط الثلاث».
وزاد: «المباراة كانت صعبة، والانتصار مستحق عطفاً على ما قدمناه من أداء».
واختتم: «لم أجد صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، والمدرب طلب مني أن أبذل كل ما في وسعي، ولم تكن له تعليمات محددة».