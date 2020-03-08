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اليوم العالمي للمرأة.. "مودة مكة" تطلق عدة فعاليات و50 وثيقة عمل حر

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، خدماتها منذ تأسيسها في العام 2003م لـ(146.436) امرأة، عبر عدة مبادرات تنموية في التمكين والتوعية والإرشاد.

واستفادت من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية 54.512 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدات من برنامج الإرشاد والحماية الأسرية 84.607.

وبلغ عدد المستفيدات من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، 3.893 مستفيدة، كما تم تأهيل 422 مستفيدة عبر برنامج تأهيل المختصين، بالإضافة إلى 21 مستفيدة من خدمات الإرشاد البحثي.

وأوضح المهندس رئيس مجلس الإدارة فيصل السمنودي، أن المودة أطلقت عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك خلال الفترة من 5 حتى 8 مارس من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، بداية بركن تمكين المرأة للاستشارات المجانية الذي تم خلاله تقديم 50 استشارة أسرية، وبلغ عدد الزوار 505 زائرات تعرفن على خدمات ومبادرات المودة وما تقدمه للمرأة.

ولفت السمنودي إلى أنه سيُجري إقامة ورشة تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع بمقرّ أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بالصيرفي مول.

وبيّن أنه سيتم إطلاق 50 وثيقة عمل حر للمرأة في ظل دعم المودة للمستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر تمكينهنّ بكافة الوسائل والممكنات التي تساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج والدخول لسوق العمل بأفضل الخبرات والمعارف وبداية مشاريعهم التجارية. بالإضافة لعددٍ من الدورات الاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة. كما سيكون هناك معرض توعوي للمرأة في جامعة دار الحكمة.

جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة مبادرات تنموية في التمكين والتوعية والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اليوم العالمي للمرأة.. "مودة مكة" تطلق عدة فعاليات و50 وثيقة عمل حر
سبق

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، خدماتها منذ تأسيسها في العام 2003م لـ(146.436) امرأة، عبر عدة مبادرات تنموية في التمكين والتوعية والإرشاد.

واستفادت من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية 54.512 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدات من برنامج الإرشاد والحماية الأسرية 84.607.

وبلغ عدد المستفيدات من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، 3.893 مستفيدة، كما تم تأهيل 422 مستفيدة عبر برنامج تأهيل المختصين، بالإضافة إلى 21 مستفيدة من خدمات الإرشاد البحثي.

وأوضح المهندس رئيس مجلس الإدارة فيصل السمنودي، أن المودة أطلقت عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك خلال الفترة من 5 حتى 8 مارس من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، بداية بركن تمكين المرأة للاستشارات المجانية الذي تم خلاله تقديم 50 استشارة أسرية، وبلغ عدد الزوار 505 زائرات تعرفن على خدمات ومبادرات المودة وما تقدمه للمرأة.

ولفت السمنودي إلى أنه سيُجري إقامة ورشة تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع بمقرّ أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بالصيرفي مول.

وبيّن أنه سيتم إطلاق 50 وثيقة عمل حر للمرأة في ظل دعم المودة للمستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر تمكينهنّ بكافة الوسائل والممكنات التي تساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج والدخول لسوق العمل بأفضل الخبرات والمعارف وبداية مشاريعهم التجارية. بالإضافة لعددٍ من الدورات الاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة. كما سيكون هناك معرض توعوي للمرأة في جامعة دار الحكمة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:00 PM

اليوم العالمي للمرأة.. "مودة مكة" تطلق عدة فعاليات و50 وثيقة عمل حر

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عبدالله الراجحي - جدة
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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، خدماتها منذ تأسيسها في العام 2003م لـ(146.436) امرأة، عبر عدة مبادرات تنموية في التمكين والتوعية والإرشاد.

واستفادت من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية 54.512 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدات من برنامج الإرشاد والحماية الأسرية 84.607.

وبلغ عدد المستفيدات من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، 3.893 مستفيدة، كما تم تأهيل 422 مستفيدة عبر برنامج تأهيل المختصين، بالإضافة إلى 21 مستفيدة من خدمات الإرشاد البحثي.

وأوضح المهندس رئيس مجلس الإدارة فيصل السمنودي، أن المودة أطلقت عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك خلال الفترة من 5 حتى 8 مارس من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، بداية بركن تمكين المرأة للاستشارات المجانية الذي تم خلاله تقديم 50 استشارة أسرية، وبلغ عدد الزوار 505 زائرات تعرفن على خدمات ومبادرات المودة وما تقدمه للمرأة.

ولفت السمنودي إلى أنه سيُجري إقامة ورشة تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع بمقرّ أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بالصيرفي مول.

وبيّن أنه سيتم إطلاق 50 وثيقة عمل حر للمرأة في ظل دعم المودة للمستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر تمكينهنّ بكافة الوسائل والممكنات التي تساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج والدخول لسوق العمل بأفضل الخبرات والمعارف وبداية مشاريعهم التجارية. بالإضافة لعددٍ من الدورات الاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة. كما سيكون هناك معرض توعوي للمرأة في جامعة دار الحكمة.

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