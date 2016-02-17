كما توقع أن يمتد هطول الأمطار على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين تتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.
كما توقع أن يمتد هطول الأمطار على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين تتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:43 PM
بدايتها غدًا والأمطار حاضرة.. "الأرصاد" يتوقع حالة تقلبات جوية بمعظم المناطق
المركز توقّع رياحًا مثيرة للأتربة والغبار على تبوك ومكة والمدينة والقصيم والرياض
كما توقع أن يمتد هطول الأمطار على مناطق أخرى منها حائل والرياض، في حين تتفاوت درجات الحرارة من يوم غد إلى الأحد المقبل، وتستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تتراوح درجة الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.