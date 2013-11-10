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"كوبري" يحرم 3 محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان

في انتظار رد متحدث النقل على تساؤلات "سبق"

استبشر أهالي محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان خيرًا، بوصول الخط الناقل لمشروع مياه التحلية إلى محافظة العيدابي، بعد تعثر دام طويلاً، وبعد تذليل العوائق، ومتابعة جادة من قبل الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، ومتابعة محافظة العيدابي أولاً بأول على مدى السنوات الماضية.

ورغم هذا فوجئ الأهالي بعدم موافقة فرع ادارة النقل بمنطقة جازان، لتعليق الخط الناقل على كوبري وادي قصي بمحافظة العيدابي، على الرغم من وجود موافقة سابقة من مدير عام الإدارة العامة للتصميم بوزارة النقل، بتعليق مسار الخط الناقل بكوبري وادي قصي بمحافظة العيدابي، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه.

وبعد استلام مقاول المشروع للموقع لبدء التنفيذ، وإكمال إجراءات الرخص من إدارة النقل بمنطقة جازان، تم رفض إصدار رخصة التعليق، وتم أخذ وردّ في الموضوع لفترة زمنية طويلة، دون حلول لتذليل عوائق هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم محافظات القطاع الجبلي.


وناشد الأهالي أمير منطقة جازان، ونائبه، توجيه إدارة النقل بالمنطقة، بسرعة تذليل عقبات تعثر هذا المشروع، حسب موافقة الإدارة العامة للتصميم بوزارة النقل.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر المسفر، في 4 نوفمبر، لأخذ تصريحه حول الموضوع، الذي بدوره وعد بتزويدنا به فور اكتماله من الجهات المعنية بالوزارة، ولم تتلقّ الصحيفة أي رد حتى نشر هذا الخبر.

جازان مشروع التحلية

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"كوبري" يحرم 3 محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان
سبق

استبشر أهالي محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان خيرًا، بوصول الخط الناقل لمشروع مياه التحلية إلى محافظة العيدابي، بعد تعثر دام طويلاً، وبعد تذليل العوائق، ومتابعة جادة من قبل الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، ومتابعة محافظة العيدابي أولاً بأول على مدى السنوات الماضية.

ورغم هذا فوجئ الأهالي بعدم موافقة فرع ادارة النقل بمنطقة جازان، لتعليق الخط الناقل على كوبري وادي قصي بمحافظة العيدابي، على الرغم من وجود موافقة سابقة من مدير عام الإدارة العامة للتصميم بوزارة النقل، بتعليق مسار الخط الناقل بكوبري وادي قصي بمحافظة العيدابي، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه.

وبعد استلام مقاول المشروع للموقع لبدء التنفيذ، وإكمال إجراءات الرخص من إدارة النقل بمنطقة جازان، تم رفض إصدار رخصة التعليق، وتم أخذ وردّ في الموضوع لفترة زمنية طويلة، دون حلول لتذليل عوائق هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم محافظات القطاع الجبلي.


وناشد الأهالي أمير منطقة جازان، ونائبه، توجيه إدارة النقل بالمنطقة، بسرعة تذليل عقبات تعثر هذا المشروع، حسب موافقة الإدارة العامة للتصميم بوزارة النقل.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر المسفر، في 4 نوفمبر، لأخذ تصريحه حول الموضوع، الذي بدوره وعد بتزويدنا به فور اكتماله من الجهات المعنية بالوزارة، ولم تتلقّ الصحيفة أي رد حتى نشر هذا الخبر.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
06:19 PM

"كوبري" يحرم 3 محافظات جبلية من مشروع التحلية بجازان

في انتظار رد متحدث النقل على تساؤلات "سبق"

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,661

استبشر أهالي محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان خيرًا، بوصول الخط الناقل لمشروع مياه التحلية إلى محافظة العيدابي، بعد تعثر دام طويلاً، وبعد تذليل العوائق، ومتابعة جادة من قبل الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، ومتابعة محافظة العيدابي أولاً بأول على مدى السنوات الماضية.

ورغم هذا فوجئ الأهالي بعدم موافقة فرع ادارة النقل بمنطقة جازان، لتعليق الخط الناقل على كوبري وادي قصي بمحافظة العيدابي، على الرغم من وجود موافقة سابقة من مدير عام الإدارة العامة للتصميم بوزارة النقل، بتعليق مسار الخط الناقل بكوبري وادي قصي بمحافظة العيدابي، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه.

وبعد استلام مقاول المشروع للموقع لبدء التنفيذ، وإكمال إجراءات الرخص من إدارة النقل بمنطقة جازان، تم رفض إصدار رخصة التعليق، وتم أخذ وردّ في الموضوع لفترة زمنية طويلة، دون حلول لتذليل عوائق هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم محافظات القطاع الجبلي.


وناشد الأهالي أمير منطقة جازان، ونائبه، توجيه إدارة النقل بالمنطقة، بسرعة تذليل عقبات تعثر هذا المشروع، حسب موافقة الإدارة العامة للتصميم بوزارة النقل.

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر المسفر، في 4 نوفمبر، لأخذ تصريحه حول الموضوع، الذي بدوره وعد بتزويدنا به فور اكتماله من الجهات المعنية بالوزارة، ولم تتلقّ الصحيفة أي رد حتى نشر هذا الخبر.

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