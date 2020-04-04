النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. ضجيج السماء سكن.. طائرات رابضة في مدارجها بلا حركة.. والسبب "كورونا"

أسوأ أزمة لشركات الطيران في التاريخ.. والخسائر مليارية

في حين أدى منع التجوُّل والإغلاق الكامل الذي يعيشه العالم حاليًا من جراء تفشي جائحة كورونا المستجد إلى لزوم الناس منازلهم؛ وأصبحت الشوارع والطرقات خالية، خاصة في ساعات الليل، إلا من الحيوانات الشريدة، فإنه -على ما يبدو- قد استجابت الطائرات هي الأخرى لهذه الحالة الاستثنائية؛ لتبقى في مرابضها ساكنة.

فقد أظهرت صورٌ حديثة أساطيل أشهر الخطوط الجوية العالمية رابضة في مدارجها بلا حركة بعد أن ملأت السماء بضجيج محركاتها دهرًا، وذلك في حالة استثنائية يعيشها العالم بأسره في العصور الحديثة.

تأثير واسع للأزمة

وأصبح من الجلي تأثُّر قطاع الطيران والسفر بتعليق الطيران الذي تمارسه معظم دول العالم، أو مارسته الشركات ذاتيًّا، والإجراءات والتشديدات الوقائية والاحترازية تخوفًا من نقل العدوى، أو إصابة طواقمها وكوادرها.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن قطاع الطيران بحاجة إلى إجراءات طارئة لتجاوز أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل قرارات حظر السفر العالمية، التي تشكل ضغوطُا مالية وتشغيلية على شركات الطيران، التي يعمل بها نحو مليونين و700 ألف شخص حول العالم.

وأظهر تقرير "إياتا" أن قطاع النقل الجوي سيتكبد خسائر بـ113 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توقعات بتفاقم الرقم؛ وهو ما ينذر بأسوأ أزمة تمرُّ بها شركات الطيران في تاريخها.

ودفعت الأزمة معظم شركات الطيران العالمية إلى اتخاذ إجراءات قاسية؛ فقد قامت بإلغاء الرسوم على تغيير رحلات المسافرين لحجوزاتهم، وألغت أو أجلت طلبيات الطائرات الجديدة، وخفّضت طاقة رحلاتها الدولية، وجمّدت الوظائف، إضافة إلى خفض النفقات وأجور التنفيذيين.

فيما أشار تقرير حديث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن جميع شركات الطيران تعاني معضلة إلغاء الحجوزات بسبب الفيروس، بدءًا من شركة "كانتاس" و"كاثي باسيفيك" في آسيا، وصولاً إلى "لوفتهانزا" الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، حتى الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الإرشادات الحكومية وحظر السفر وفرض الحجر الصحي والمخاوف المتنامية بشأن التقاط العدوى أثناء السفر دفعت شركات الطيران إلى إصدار تخفيضات هائلة على رحلاتها.

وبحسب التقرير، خفّضت شركة لوفتهانزا عدد الحجوزات بنسبة تصل إلى 50%، كما قلّصت شركة الخطوط الجوية المتحدة برنامجها المحلي الخاص بشهر إبريل بنسبة 10%، وخفّضت الرحلات الدولية بنسبة 20%.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن الفيروس نجح بالفعل في تسجيل أولى ضرباته في صناعة الطيران؛ إذ تعرضت شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" لضغوط مالية قبل بدء انتشار العدوى، وانهارت في نهاية المطاف في 5 مارس في ظل تراجع الطلب.

فيروس كورونا الجديد تعليق رحلات الطيران شركات الطيران

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بالصور .. ضجيج السماء سكن.. طائرات رابضة في مدارجها بلا حركة.. والسبب "كورونا"
سبق

في حين أدى منع التجوُّل والإغلاق الكامل الذي يعيشه العالم حاليًا من جراء تفشي جائحة كورونا المستجد إلى لزوم الناس منازلهم؛ وأصبحت الشوارع والطرقات خالية، خاصة في ساعات الليل، إلا من الحيوانات الشريدة، فإنه -على ما يبدو- قد استجابت الطائرات هي الأخرى لهذه الحالة الاستثنائية؛ لتبقى في مرابضها ساكنة.

فقد أظهرت صورٌ حديثة أساطيل أشهر الخطوط الجوية العالمية رابضة في مدارجها بلا حركة بعد أن ملأت السماء بضجيج محركاتها دهرًا، وذلك في حالة استثنائية يعيشها العالم بأسره في العصور الحديثة.

تأثير واسع للأزمة

وأصبح من الجلي تأثُّر قطاع الطيران والسفر بتعليق الطيران الذي تمارسه معظم دول العالم، أو مارسته الشركات ذاتيًّا، والإجراءات والتشديدات الوقائية والاحترازية تخوفًا من نقل العدوى، أو إصابة طواقمها وكوادرها.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن قطاع الطيران بحاجة إلى إجراءات طارئة لتجاوز أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل قرارات حظر السفر العالمية، التي تشكل ضغوطُا مالية وتشغيلية على شركات الطيران، التي يعمل بها نحو مليونين و700 ألف شخص حول العالم.

وأظهر تقرير "إياتا" أن قطاع النقل الجوي سيتكبد خسائر بـ113 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توقعات بتفاقم الرقم؛ وهو ما ينذر بأسوأ أزمة تمرُّ بها شركات الطيران في تاريخها.

ودفعت الأزمة معظم شركات الطيران العالمية إلى اتخاذ إجراءات قاسية؛ فقد قامت بإلغاء الرسوم على تغيير رحلات المسافرين لحجوزاتهم، وألغت أو أجلت طلبيات الطائرات الجديدة، وخفّضت طاقة رحلاتها الدولية، وجمّدت الوظائف، إضافة إلى خفض النفقات وأجور التنفيذيين.

فيما أشار تقرير حديث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن جميع شركات الطيران تعاني معضلة إلغاء الحجوزات بسبب الفيروس، بدءًا من شركة "كانتاس" و"كاثي باسيفيك" في آسيا، وصولاً إلى "لوفتهانزا" الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، حتى الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الإرشادات الحكومية وحظر السفر وفرض الحجر الصحي والمخاوف المتنامية بشأن التقاط العدوى أثناء السفر دفعت شركات الطيران إلى إصدار تخفيضات هائلة على رحلاتها.

وبحسب التقرير، خفّضت شركة لوفتهانزا عدد الحجوزات بنسبة تصل إلى 50%، كما قلّصت شركة الخطوط الجوية المتحدة برنامجها المحلي الخاص بشهر إبريل بنسبة 10%، وخفّضت الرحلات الدولية بنسبة 20%.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن الفيروس نجح بالفعل في تسجيل أولى ضرباته في صناعة الطيران؛ إذ تعرضت شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" لضغوط مالية قبل بدء انتشار العدوى، وانهارت في نهاية المطاف في 5 مارس في ظل تراجع الطلب.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:55 AM

بالصور .. ضجيج السماء سكن.. طائرات رابضة في مدارجها بلا حركة.. والسبب "كورونا"

أسوأ أزمة لشركات الطيران في التاريخ.. والخسائر مليارية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
7
11,011

في حين أدى منع التجوُّل والإغلاق الكامل الذي يعيشه العالم حاليًا من جراء تفشي جائحة كورونا المستجد إلى لزوم الناس منازلهم؛ وأصبحت الشوارع والطرقات خالية، خاصة في ساعات الليل، إلا من الحيوانات الشريدة، فإنه -على ما يبدو- قد استجابت الطائرات هي الأخرى لهذه الحالة الاستثنائية؛ لتبقى في مرابضها ساكنة.

فقد أظهرت صورٌ حديثة أساطيل أشهر الخطوط الجوية العالمية رابضة في مدارجها بلا حركة بعد أن ملأت السماء بضجيج محركاتها دهرًا، وذلك في حالة استثنائية يعيشها العالم بأسره في العصور الحديثة.

تأثير واسع للأزمة

وأصبح من الجلي تأثُّر قطاع الطيران والسفر بتعليق الطيران الذي تمارسه معظم دول العالم، أو مارسته الشركات ذاتيًّا، والإجراءات والتشديدات الوقائية والاحترازية تخوفًا من نقل العدوى، أو إصابة طواقمها وكوادرها.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن قطاع الطيران بحاجة إلى إجراءات طارئة لتجاوز أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل قرارات حظر السفر العالمية، التي تشكل ضغوطُا مالية وتشغيلية على شركات الطيران، التي يعمل بها نحو مليونين و700 ألف شخص حول العالم.

وأظهر تقرير "إياتا" أن قطاع النقل الجوي سيتكبد خسائر بـ113 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توقعات بتفاقم الرقم؛ وهو ما ينذر بأسوأ أزمة تمرُّ بها شركات الطيران في تاريخها.

ودفعت الأزمة معظم شركات الطيران العالمية إلى اتخاذ إجراءات قاسية؛ فقد قامت بإلغاء الرسوم على تغيير رحلات المسافرين لحجوزاتهم، وألغت أو أجلت طلبيات الطائرات الجديدة، وخفّضت طاقة رحلاتها الدولية، وجمّدت الوظائف، إضافة إلى خفض النفقات وأجور التنفيذيين.

فيما أشار تقرير حديث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن جميع شركات الطيران تعاني معضلة إلغاء الحجوزات بسبب الفيروس، بدءًا من شركة "كانتاس" و"كاثي باسيفيك" في آسيا، وصولاً إلى "لوفتهانزا" الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، حتى الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الإرشادات الحكومية وحظر السفر وفرض الحجر الصحي والمخاوف المتنامية بشأن التقاط العدوى أثناء السفر دفعت شركات الطيران إلى إصدار تخفيضات هائلة على رحلاتها.

وبحسب التقرير، خفّضت شركة لوفتهانزا عدد الحجوزات بنسبة تصل إلى 50%، كما قلّصت شركة الخطوط الجوية المتحدة برنامجها المحلي الخاص بشهر إبريل بنسبة 10%، وخفّضت الرحلات الدولية بنسبة 20%.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن الفيروس نجح بالفعل في تسجيل أولى ضرباته في صناعة الطيران؛ إذ تعرضت شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" لضغوط مالية قبل بدء انتشار العدوى، وانهارت في نهاية المطاف في 5 مارس في ظل تراجع الطلب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,506
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,866

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة