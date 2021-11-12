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لمدة موسم رياضي واحد .. "عسل" راعياً رسمياً لنادي النصر

دعماً لدعم النادي مادياً، وقعت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، مع "عسل نسيل"عقد شراكة ليصبح راعياً رسمياً للنادي لمدة موسم رياضي واحد.

وبموجب الشراكة سيصبح عسل نسيل راعياً رسمياً لنادي النصر وسيحصل على عدد من الحقوق التجارية.

ومثل نادي النصر أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي، ومن جانب عسل نسيل تركي الصعيري.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة موسم رياضي واحد .. "عسل" راعياً رسمياً لنادي النصر
سبق

دعماً لدعم النادي مادياً، وقعت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، مع "عسل نسيل"عقد شراكة ليصبح راعياً رسمياً للنادي لمدة موسم رياضي واحد.

وبموجب الشراكة سيصبح عسل نسيل راعياً رسمياً لنادي النصر وسيحصل على عدد من الحقوق التجارية.

ومثل نادي النصر أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي، ومن جانب عسل نسيل تركي الصعيري.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
12:09 AM

لمدة موسم رياضي واحد .. "عسل" راعياً رسمياً لنادي النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعماً لدعم النادي مادياً، وقعت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، مع "عسل نسيل"عقد شراكة ليصبح راعياً رسمياً للنادي لمدة موسم رياضي واحد.

وبموجب الشراكة سيصبح عسل نسيل راعياً رسمياً لنادي النصر وسيحصل على عدد من الحقوق التجارية.

ومثل نادي النصر أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي، ومن جانب عسل نسيل تركي الصعيري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,380
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,095
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,141
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,198

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