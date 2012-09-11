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"مجلس التعاون الخليجي": تصريحات نتنياهو استفزازية وعدوانية

"الزياني": تعارض ميثاق الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التدخل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني؛ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ "بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر"، ووصفها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الزياني؛ في بيان له اليوم الأربعاء، مجلس الأمن، بموقفٍ حاسمٍ لحماية الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

وأمس أدانت المملكة -بشدة- تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدّي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يُشار إلى أن نتنياهو كان قد تعهد، الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر. وقال في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

كما أكّد عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أُعيد انتخابه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مجلس التعاون الخليجي": تصريحات نتنياهو استفزازية وعدوانية
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني؛ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ "بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر"، ووصفها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الزياني؛ في بيان له اليوم الأربعاء، مجلس الأمن، بموقفٍ حاسمٍ لحماية الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

وأمس أدانت المملكة -بشدة- تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدّي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يُشار إلى أن نتنياهو كان قد تعهد، الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر. وقال في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

كما أكّد عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أُعيد انتخابه.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
11:52 AM

"مجلس التعاون الخليجي": تصريحات نتنياهو استفزازية وعدوانية

"الزياني": تعارض ميثاق الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني؛ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ "بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر"، ووصفها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الزياني؛ في بيان له اليوم الأربعاء، مجلس الأمن، بموقفٍ حاسمٍ لحماية الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

وأمس أدانت المملكة -بشدة- تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدّي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يُشار إلى أن نتنياهو كان قد تعهد، الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر. وقال في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

كما أكّد عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أُعيد انتخابه.

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