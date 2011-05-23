صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت، عن القبض على وافدَيْن من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما (11) عاملة متغيّبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (41193) ألف ريال، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

حائل .. القبض على وافدَيْن إندونيسيَّيْن لإيوائهما (11) عاملة متغيبة عن العمل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-23 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت، عن القبض على وافدَيْن من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما (11) عاملة متغيّبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (41193) ألف ريال، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 08:27 AM

حائل .. القبض على وافدَيْن إندونيسيَّيْن لإيوائهما (11) عاملة متغيبة عن العمل مخالفان لنظام الإقامة والعمل.. ضُبط بحوزتهما مبلغ (41193) ألف ريال





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت، عن القبض على وافدَيْن من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما (11) عاملة متغيّبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (41193) ألف ريال، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.