شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

يرقد في حالة حرجة في الطوارئ

تَمَكّن رجال الإطفاء في الكويت، من إنقاذ وافد مصري ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، الثلاثاء، في محاولة للانتحار؛ بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب "المجلس" الموثق في تويتر، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار، وهو من الجنسية المصرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشاب نزل من سيارة أجرة مسرعًا إلى حافة الجسر، وألقى بنفسه من فوق الجسر نحو الماء.

وأشارت غرفة العمليات في الإطفاء إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر في عملية نوعية خاصة لإنقاذه باستخدام الحبال، في فترة زمنية قياسية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني، أن "سائق سيارة أجرة هو مَن قام بإبلاغ عمليات الداخلية؛ حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية"؛ كاشفًا أن "وزارة الداخلية قررت إبعاد الوافد بعد انتهاء فترة علاجه".

وقد تم تسليم الشاب إلى فِرَق الطوارئ الطبية، بعدما أصيب بكسور وكدمات، علمًا بأنه في حالة صحية حرجة.