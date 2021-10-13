النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

يرقد في حالة حرجة في الطوارئ

تَمَكّن رجال الإطفاء في الكويت، من إنقاذ وافد مصري ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، الثلاثاء، في محاولة للانتحار؛ بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب "المجلس" الموثق في تويتر، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار، وهو من الجنسية المصرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشاب نزل من سيارة أجرة مسرعًا إلى حافة الجسر، وألقى بنفسه من فوق الجسر نحو الماء.

وأشارت غرفة العمليات في الإطفاء إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر في عملية نوعية خاصة لإنقاذه باستخدام الحبال، في فترة زمنية قياسية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني، أن "سائق سيارة أجرة هو مَن قام بإبلاغ عمليات الداخلية؛ حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية"؛ كاشفًا أن "وزارة الداخلية قررت إبعاد الوافد بعد انتهاء فترة علاجه".

وقد تم تسليم الشاب إلى فِرَق الطوارئ الطبية، بعدما أصيب بكسور وكدمات، علمًا بأنه في حالة صحية حرجة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت
سبق

تَمَكّن رجال الإطفاء في الكويت، من إنقاذ وافد مصري ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، الثلاثاء، في محاولة للانتحار؛ بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب "المجلس" الموثق في تويتر، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار، وهو من الجنسية المصرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشاب نزل من سيارة أجرة مسرعًا إلى حافة الجسر، وألقى بنفسه من فوق الجسر نحو الماء.

وأشارت غرفة العمليات في الإطفاء إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر في عملية نوعية خاصة لإنقاذه باستخدام الحبال، في فترة زمنية قياسية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني، أن "سائق سيارة أجرة هو مَن قام بإبلاغ عمليات الداخلية؛ حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية"؛ كاشفًا أن "وزارة الداخلية قررت إبعاد الوافد بعد انتهاء فترة علاجه".

وقد تم تسليم الشاب إلى فِرَق الطوارئ الطبية، بعدما أصيب بكسور وكدمات، علمًا بأنه في حالة صحية حرجة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
12:43 PM

شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت

يرقد في حالة حرجة في الطوارئ

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,731

تَمَكّن رجال الإطفاء في الكويت، من إنقاذ وافد مصري ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، الثلاثاء، في محاولة للانتحار؛ بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب "المجلس" الموثق في تويتر، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار، وهو من الجنسية المصرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشاب نزل من سيارة أجرة مسرعًا إلى حافة الجسر، وألقى بنفسه من فوق الجسر نحو الماء.

وأشارت غرفة العمليات في الإطفاء إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر في عملية نوعية خاصة لإنقاذه باستخدام الحبال، في فترة زمنية قياسية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني، أن "سائق سيارة أجرة هو مَن قام بإبلاغ عمليات الداخلية؛ حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية"؛ كاشفًا أن "وزارة الداخلية قررت إبعاد الوافد بعد انتهاء فترة علاجه".

وقد تم تسليم الشاب إلى فِرَق الطوارئ الطبية، بعدما أصيب بكسور وكدمات، علمًا بأنه في حالة صحية حرجة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,629

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة