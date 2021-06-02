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تقرير مقلق.. 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم عام ‏‏2022

العمل الدولية: الأزمة ناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا

توقعت منظمة العمل الدولية، أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا المستجد في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص العام المقبل، مع تضرر ‏النساء والشباب العاملين بشكل أكبر.‏

وأكدت المنظمة في تقريرها الجديد الصادر اليوم بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: ‏اتجاهات 2021"، أنه على الرغم من أن دول العالم "ستخرج" من الأزمة الصحية المستمرة، إلا أن ‏خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن.‏

وأعربت عن توقعها بزيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليوناً في عام 2021، والتي من المرجح ‏أن تنخفض إلى 23 مليوناً في عام 2022 إذا انحسرت الجائحة، مشيرة إلى أن هذا النقص في فرص ‏العمل وساعات العمل يأتي ليضاف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار معدل البطالة ونقص ‏استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.‏

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تقرير مقلق.. 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم عام ‏‏2022
سبق

توقعت منظمة العمل الدولية، أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا المستجد في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص العام المقبل، مع تضرر ‏النساء والشباب العاملين بشكل أكبر.‏

وأكدت المنظمة في تقريرها الجديد الصادر اليوم بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: ‏اتجاهات 2021"، أنه على الرغم من أن دول العالم "ستخرج" من الأزمة الصحية المستمرة، إلا أن ‏خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن.‏

وأعربت عن توقعها بزيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليوناً في عام 2021، والتي من المرجح ‏أن تنخفض إلى 23 مليوناً في عام 2022 إذا انحسرت الجائحة، مشيرة إلى أن هذا النقص في فرص ‏العمل وساعات العمل يأتي ليضاف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار معدل البطالة ونقص ‏استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.‏

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:21 PM

تقرير مقلق.. 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم عام ‏‏2022

العمل الدولية: الأزمة ناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت منظمة العمل الدولية، أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا المستجد في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص العام المقبل، مع تضرر ‏النساء والشباب العاملين بشكل أكبر.‏

وأكدت المنظمة في تقريرها الجديد الصادر اليوم بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: ‏اتجاهات 2021"، أنه على الرغم من أن دول العالم "ستخرج" من الأزمة الصحية المستمرة، إلا أن ‏خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن.‏

وأعربت عن توقعها بزيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليوناً في عام 2021، والتي من المرجح ‏أن تنخفض إلى 23 مليوناً في عام 2022 إذا انحسرت الجائحة، مشيرة إلى أن هذا النقص في فرص ‏العمل وساعات العمل يأتي ليضاف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار معدل البطالة ونقص ‏استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.‏

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