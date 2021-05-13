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"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

في الأول من شوال

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلينK ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوماً 1173 مسجداً تم فتح 1136 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير،
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك. وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بحرص المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع بمواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلينK ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوماً 1173 مسجداً تم فتح 1136 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير،
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك. وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بحرص المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع بمواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
04:18 PM

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

في الأول من شوال

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,117

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلينK ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوماً 1173 مسجداً تم فتح 1136 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير،
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك. وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بحرص المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع بمواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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