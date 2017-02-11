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"الشريف" يستعرض كتاب "توحيد إمامة المصلين" لمؤلفه أمير القصيم

في ثلوثية "التويجري".. وبحضور عددٍ من المفكرين والأدباء

استعرضت ثلوثية أحمد التويجري في مدينة بريدة أخيرًا في جلستها الأسبوعية كتاب “الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين” لمؤلفه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله بن حسين الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة وعضو جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بحضور عددٍ من رواد الثلوثية.

وبدأ اللقاء الذي حضره وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، بكلمة ترحيبية لمقدم اللقاء محمد التويجري الذي رحب بالحضور وأبدى الاهتمام الكبير من قِبل الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين بالحرمين الشريفين.

تلا ذلك الحديث لضيف الأمسية الدكتور عبدالله الشريف الذي استعرض الكتاب مبينًا الحرص الذي أولاه جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين والمراحل التاريخية التي شهدها الحرم المكي في إمامة المصلين، طوال تعاقب الملوك لهذه البلاد ودورهم الكبير في السير على نهج الملك المؤسس في هذا الجانب مع المحافظة على القيمة الدينية للمذاهب الأربعة التي كانت تقام الصلاة فيها بالحرم المكي.

واستعرض الدكتور الشريف بعضًا من مراحل الحرم المكي وتطوره على مدى السنين والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل حكومتنا الرشيدة في هذا الجانب مع استعراض لبعض الصور التاريخية للحرم المكي التي دونت في الكتاب للحضور ومناقشتها ومراحل تطورها حتى الوقت الحالي الذي حظي خلاله الحرم المكي الشريف بالتوسعة الكبيرة في العهد الحالي من الدولة السعودية.


وفي نهاية اللقاء شارك عددٌ من رواد الثلوثية بالمداخلات وطرح الآراء في هذا الجانب بدأها الأستاذ الدكتور خالد أبا الخيل ثم الشيخ عبدالمحسن القاضي ثم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العويد واختتمها الدكتور فريد الزامل وفي نهاية اللقاء قامت الثلوثية بتقديم درع تذكارية لضيف اللقاء الدكتور عبدالله الشريف وتوزيع نسخ للحضور من الكتاب.

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"الشريف" يستعرض كتاب "توحيد إمامة المصلين" لمؤلفه أمير القصيم
سبق

استعرضت ثلوثية أحمد التويجري في مدينة بريدة أخيرًا في جلستها الأسبوعية كتاب “الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين” لمؤلفه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله بن حسين الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة وعضو جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بحضور عددٍ من رواد الثلوثية.

وبدأ اللقاء الذي حضره وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، بكلمة ترحيبية لمقدم اللقاء محمد التويجري الذي رحب بالحضور وأبدى الاهتمام الكبير من قِبل الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين بالحرمين الشريفين.

تلا ذلك الحديث لضيف الأمسية الدكتور عبدالله الشريف الذي استعرض الكتاب مبينًا الحرص الذي أولاه جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين والمراحل التاريخية التي شهدها الحرم المكي في إمامة المصلين، طوال تعاقب الملوك لهذه البلاد ودورهم الكبير في السير على نهج الملك المؤسس في هذا الجانب مع المحافظة على القيمة الدينية للمذاهب الأربعة التي كانت تقام الصلاة فيها بالحرم المكي.

واستعرض الدكتور الشريف بعضًا من مراحل الحرم المكي وتطوره على مدى السنين والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل حكومتنا الرشيدة في هذا الجانب مع استعراض لبعض الصور التاريخية للحرم المكي التي دونت في الكتاب للحضور ومناقشتها ومراحل تطورها حتى الوقت الحالي الذي حظي خلاله الحرم المكي الشريف بالتوسعة الكبيرة في العهد الحالي من الدولة السعودية.


وفي نهاية اللقاء شارك عددٌ من رواد الثلوثية بالمداخلات وطرح الآراء في هذا الجانب بدأها الأستاذ الدكتور خالد أبا الخيل ثم الشيخ عبدالمحسن القاضي ثم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العويد واختتمها الدكتور فريد الزامل وفي نهاية اللقاء قامت الثلوثية بتقديم درع تذكارية لضيف اللقاء الدكتور عبدالله الشريف وتوزيع نسخ للحضور من الكتاب.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:07 AM

"الشريف" يستعرض كتاب "توحيد إمامة المصلين" لمؤلفه أمير القصيم

في ثلوثية "التويجري".. وبحضور عددٍ من المفكرين والأدباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرضت ثلوثية أحمد التويجري في مدينة بريدة أخيرًا في جلستها الأسبوعية كتاب “الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين” لمؤلفه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله بن حسين الشريف أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة وعضو جائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بحضور عددٍ من رواد الثلوثية.

وبدأ اللقاء الذي حضره وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، بكلمة ترحيبية لمقدم اللقاء محمد التويجري الذي رحب بالحضور وأبدى الاهتمام الكبير من قِبل الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين بالحرمين الشريفين.

تلا ذلك الحديث لضيف الأمسية الدكتور عبدالله الشريف الذي استعرض الكتاب مبينًا الحرص الذي أولاه جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله في توحيد إمامة المصلين والمراحل التاريخية التي شهدها الحرم المكي في إمامة المصلين، طوال تعاقب الملوك لهذه البلاد ودورهم الكبير في السير على نهج الملك المؤسس في هذا الجانب مع المحافظة على القيمة الدينية للمذاهب الأربعة التي كانت تقام الصلاة فيها بالحرم المكي.

واستعرض الدكتور الشريف بعضًا من مراحل الحرم المكي وتطوره على مدى السنين والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل حكومتنا الرشيدة في هذا الجانب مع استعراض لبعض الصور التاريخية للحرم المكي التي دونت في الكتاب للحضور ومناقشتها ومراحل تطورها حتى الوقت الحالي الذي حظي خلاله الحرم المكي الشريف بالتوسعة الكبيرة في العهد الحالي من الدولة السعودية.


وفي نهاية اللقاء شارك عددٌ من رواد الثلوثية بالمداخلات وطرح الآراء في هذا الجانب بدأها الأستاذ الدكتور خالد أبا الخيل ثم الشيخ عبدالمحسن القاضي ثم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العويد واختتمها الدكتور فريد الزامل وفي نهاية اللقاء قامت الثلوثية بتقديم درع تذكارية لضيف اللقاء الدكتور عبدالله الشريف وتوزيع نسخ للحضور من الكتاب.

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