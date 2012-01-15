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عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.. حكم لقاء أبها والباطن يسقط أرضًا

تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب

سقط حكم الساحة "الدولي" فيصل البلوي، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، أثناء قيادته مباراة أبها ونظيره الباطن، عصر اليوم الجمعة، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسارع الجهاز الطبي المتواجد في الملعب بإسعاف الحكم "البلوي"؛ حيث قدم له الإسعافات الأولية داخل الملعب، وبينما كان الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان يستعد لقيادة ما تبقى من الوقت من المباراة، استفاق "البلوي" وأكمل قيادة اللقاء.

وعلل البعض إصابة الحكم "البلوي" بـ"دوّار" نتيجة للإرهاق والإجهاد الذي بذله.

أبها الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.. حكم لقاء أبها والباطن يسقط أرضًا
سبق

سقط حكم الساحة "الدولي" فيصل البلوي، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، أثناء قيادته مباراة أبها ونظيره الباطن، عصر اليوم الجمعة، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسارع الجهاز الطبي المتواجد في الملعب بإسعاف الحكم "البلوي"؛ حيث قدم له الإسعافات الأولية داخل الملعب، وبينما كان الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان يستعد لقيادة ما تبقى من الوقت من المباراة، استفاق "البلوي" وأكمل قيادة اللقاء.

وعلل البعض إصابة الحكم "البلوي" بـ"دوّار" نتيجة للإرهاق والإجهاد الذي بذله.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
05:07 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:22 AM

عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.. حكم لقاء أبها والباطن يسقط أرضًا

تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
31,897

سقط حكم الساحة "الدولي" فيصل البلوي، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، عند الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، أثناء قيادته مباراة أبها ونظيره الباطن، عصر اليوم الجمعة، في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسارع الجهاز الطبي المتواجد في الملعب بإسعاف الحكم "البلوي"؛ حيث قدم له الإسعافات الأولية داخل الملعب، وبينما كان الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان يستعد لقيادة ما تبقى من الوقت من المباراة، استفاق "البلوي" وأكمل قيادة اللقاء.

وعلل البعض إصابة الحكم "البلوي" بـ"دوّار" نتيجة للإرهاق والإجهاد الذي بذله.

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