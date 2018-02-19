تشهد مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل 22 فبراير إقامة تظاهرة فنية بعنوان "مسيرة البداية"، يشارك فيها 3500 فنان وممثل ومؤدٍّ، يقدمون لوحات بانورامية، تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، ومشاهد استعراضية مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس. ويتخلل هذه التظاهرة الفنية الضخمة عرض لملحمة شعرية في المنطقة، تبرز أبياتها مسيرة الدولة السعودية، وامتدادها الطويل منذ أكثر من 3 قرون، وما سطرته من أحداث، أكدت تماسك صف الدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر 10 مشاهد مستلهمة من مراحل الدولة السعودية، يتغنى بها كبار الفنانين السعوديين، بمشاركة عروض مسرحية فنية للخيل العربية الأصيلة، ولوحات تصف الوجود الإنساني خلال الدولة السعودية الممتد إلى يومنا هذا. وستُقام المسيرة في "وادي نمار"، أحد أبرز المعالم السياحية جنوب مدينة الرياض، بطول يصل إلى أكثر من 2 كلم، وسط مظاهر احتفالية، وجمال أشجار النخيل، وخرير المياه المعروف بها وادي نمار؛ ليستمتع الزوار باللوحات الإبداعية مع لوحات الطبيعة التي تنعش الأنفاس في الوادي. ويبدأ الدخول إلى هذه الفعالية من الساعة الـ6:00 مساء إلى الـ9:30 مساء، فيما تبدأ العروض الساعة الـ10:00 مساء إلى الساعة الـ11:30 مساء. ويمكن شراء تذاكر الفعالية عبر الرابط: https://events.foundingday.sa/sa-ar/tickets/founding-day-parade

تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 3 قرون وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-18 تشهد مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل 22 فبراير إقامة تظاهرة فنية بعنوان "مسيرة البداية"، يشارك فيها 3500 فنان وممثل ومؤدٍّ، يقدمون لوحات بانورامية، تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، ومشاهد استعراضية مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس.



ويتخلل هذه التظاهرة الفنية الضخمة عرض لملحمة شعرية في المنطقة، تبرز أبياتها مسيرة الدولة السعودية، وامتدادها الطويل منذ أكثر من 3 قرون، وما سطرته من أحداث، أكدت تماسك صف الدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر 10 مشاهد مستلهمة من مراحل الدولة السعودية، يتغنى بها كبار الفنانين السعوديين، بمشاركة عروض مسرحية فنية للخيل العربية الأصيلة، ولوحات تصف الوجود الإنساني خلال الدولة السعودية الممتد إلى يومنا هذا.



وستُقام المسيرة في "وادي نمار"، أحد أبرز المعالم السياحية جنوب مدينة الرياض، بطول يصل إلى أكثر من 2 كلم، وسط مظاهر احتفالية، وجمال أشجار النخيل، وخرير المياه المعروف بها وادي نمار؛ ليستمتع الزوار باللوحات الإبداعية مع لوحات الطبيعة التي تنعش الأنفاس في الوادي.



ويبدأ الدخول إلى هذه الفعالية من الساعة الـ6:00 مساء إلى الـ9:30 مساء، فيما تبدأ العروض الساعة الـ10:00 مساء إلى الساعة الـ11:30 مساء. ويمكن شراء تذاكر الفعالية عبر الرابط:



https://events.foundingday.sa/sa-ar/tickets/founding-day-parade

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 11:25 PM

تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 3 قرون يقدِّمها أكثر من 3500 شخص بالرياض ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس





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تشهد مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل 22 فبراير إقامة تظاهرة فنية بعنوان "مسيرة البداية"، يشارك فيها 3500 فنان وممثل ومؤدٍّ، يقدمون لوحات بانورامية، تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، ومشاهد استعراضية مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس.



ويتخلل هذه التظاهرة الفنية الضخمة عرض لملحمة شعرية في المنطقة، تبرز أبياتها مسيرة الدولة السعودية، وامتدادها الطويل منذ أكثر من 3 قرون، وما سطرته من أحداث، أكدت تماسك صف الدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر 10 مشاهد مستلهمة من مراحل الدولة السعودية، يتغنى بها كبار الفنانين السعوديين، بمشاركة عروض مسرحية فنية للخيل العربية الأصيلة، ولوحات تصف الوجود الإنساني خلال الدولة السعودية الممتد إلى يومنا هذا.



وستُقام المسيرة في "وادي نمار"، أحد أبرز المعالم السياحية جنوب مدينة الرياض، بطول يصل إلى أكثر من 2 كلم، وسط مظاهر احتفالية، وجمال أشجار النخيل، وخرير المياه المعروف بها وادي نمار؛ ليستمتع الزوار باللوحات الإبداعية مع لوحات الطبيعة التي تنعش الأنفاس في الوادي.



ويبدأ الدخول إلى هذه الفعالية من الساعة الـ6:00 مساء إلى الـ9:30 مساء، فيما تبدأ العروض الساعة الـ10:00 مساء إلى الساعة الـ11:30 مساء. ويمكن شراء تذاكر الفعالية عبر الرابط:



https://events.foundingday.sa/sa-ar/tickets/founding-day-parade