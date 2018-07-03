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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز

في ظل فرار جماعي للميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة

أحرزت قوات من الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا بتحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب محافظة تعـز اليمنية.

وأوضح الناطق الرسمي للجيش اليمني في تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالاثاور.

وأكد البحر أن الانتصارات مستمرة في ظل فرار جماعي للميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة.

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز
سبق

أحرزت قوات من الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا بتحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب محافظة تعـز اليمنية.

وأوضح الناطق الرسمي للجيش اليمني في تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالاثاور.

وأكد البحر أن الانتصارات مستمرة في ظل فرار جماعي للميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:30 PM

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز

في ظل فرار جماعي للميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحرزت قوات من الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا بتحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب محافظة تعـز اليمنية.

وأوضح الناطق الرسمي للجيش اليمني في تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالاثاور.

وأكد البحر أن الانتصارات مستمرة في ظل فرار جماعي للميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة.

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