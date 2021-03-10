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الإمارات: 2.204 إصابات جديدة بـ"كورونا" و8 وفيات

إجمالي المتعافين يصل إلى 398.126 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 417.909 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.353 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 1.693 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 398.126 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2.204 إصابات جديدة بـ"كورونا" و8 وفيات
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 417.909 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.353 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 1.693 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 398.126 حالة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
01:44 PM

الإمارات: 2.204 إصابات جديدة بـ"كورونا" و8 وفيات

إجمالي المتعافين يصل إلى 398.126 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 417.909 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.353 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 1.693 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 398.126 حالة.

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